Sergio González se conmueve en un día muy especial y confiesa lo más duro de vivir en Rusia

El periodista Sergio González abrió su corazón y terminó entre lágrimas al dedicarle un mensaje muy especial a su papá desde Rusia, país al que se mudó hace casi tres meses y donde enfrenta los retos más duros al estar lejos de su familia.

LEA MÁS: Periodista Sergio González reacciona desde Rusia a los cambios en Multimedios: “Es un día triste”

Sergio González se fue a vivir a Moscú, en Rusia, a finales de setiembre. Fotografía: Instagram Sergio González. (Instagram/Instagram)

El exreportero vive su primera fecha familiar importante lejos de casa

González, quien renunció a Multimedios Canal 8 en agosto y en setiembre se fue a vivir a Moscú para trabajar en una televisora rusa, enfrentó este 12 de diciembre una fecha que lo golpeó: el cumpleaños de su papá.

El comunicador grabó un video en el que abrió su corazón y contó el dolor que le ha generado estar a más de 11 mil kilómetros de Costa Rica.

“Dejar el país que me vio nacer siempre cuesta, pero lo que más me ha dolido es no estar ahí para ellos”, expresó el periodista, quien también fue parte de Repretel y Teletica.

LEA MÁS: José Víquez, director de La Revista, habla tras su cierre y aclara qué pasará con él en Multimedios

Sergio González dedica desde Rusia conmovedor mensaje a su papá

“Es un día menos con las personas que amo”

Muy conmovido, Sergio confesó cuánto le habría gustado estar en el país para celebrar junto a su papá y su mamá.

“Hoy (este viernes) es un día que daría todo por abrazar a mi papito y decirle feliz cumpleaños. Cada día que pasa es un día de crecimiento personal, es cierto; pero también es un día menos con las personas que más amo: mi papá y mi mamá”, mencionó.

La nostalgia lo golpeó fuerte, pero asegura que se aferra al recuerdo de los abrazos más intensos que ha compartido con su familia, especialmente el último que le dio a su papá antes de abordar el avión rumbo a Rusia.

“Esa nostalgia se calma recordando los abrazos más fuertes y el último que le di a mi papá en el aeropuerto, donde no hubo palabras, no nos salían a ninguno de los tres”, contó.

LEA MÁS: Sergio González está listo para vivir su nueva aventura laboral en Rusia

Sergio González compartió esta hermosa foto junto a don Víctor, su papá. Fotografía: Instagram Sergio González. (Instagram/Instagram)

La parte más dura de vivir solo en Rusia

El periodista también habló del gran reto emocional que enfrenta viviendo solo tan lejos de Costa Rica.

“Estar en un país solo implica que cuando llega la tristeza, que es normal, me abrace al recuerdo de quien me dice ‘Gusanito’, quien junto con mi mamá se convirtió en un roble cuando me enfermé de cáncer, a quien en su mente no existe el chip de entender que su hijo tiene que llorar y que nada es color de rosa”, relató.

González aseguró que tiene “los mejores papás del mundo” y confesó su enorme deseo de volver a abrazarlos pronto y decirles que, aunque está lejos, está honrando con trabajo y esfuerzo todo lo que ellos le enseñaron.

LEA MÁS: Multimedios elige al nuevo jefe del programa La Revista tras salida de Sergio González