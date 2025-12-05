José Víquez, director de La Revista, habla tras su cierre y aclara qué pasará con él en Multimedios

José Víquez, director de La Revista de canal 8 (de negro), dice respetar la decisión de los dueños de Multimedios. (redes/Instagram)

El presentador y hasta hace pocos días director de La Revista, José Víquez, habló con La Teja tras el anuncio del cierre del programa matutino de canal 8 y aseguró que vive este momento con serenidad, gratitud y muchísimo aprendizaje.

Víquez contó que formar parte del espacio televisivo fue una etapa de enorme crecimiento profesional y personal.

“Agradezco profundamente el interés y las consultas tras el anuncio oficial del cierre del programa. Para mí, haber formado parte de La Revista ha sido una experiencia de enorme crecimiento profesional y humano”, dijo.

El actor y locutor asegura que se va lleno de recuerdos y de enseñanzas tras su paso por esta revista matutina.

“Me voy con un corazón lleno de aprendizaje, de gratitud y de recuerdos muy valiosos. Tuve la oportunidad de conocer profesionales y especialistas maravillosos, y cada día frente a este proyecto representó una oportunidad para aprender algo nuevo y para conectar con la audiencia que siempre nos acompañó con cariño”, agregó.

Del equipo de presentadores de La Revista solo José Víquez y Paula Brenes continuarán trabajando para Multimedios. (redes/Instagram)

Tres meses de director

Víquez asumió la dirección del programa en setiembre tras la renuncia de Sergio González, quien se fue a trabajar a un canal de Rusia, y aseguró que desde el primer día al mando lo hizo con total compromiso.

“Cuando recibí la noticia de asumir la dirección, lo hice con un compromiso absoluto. Mi prioridad fue siempre construir un equipo que se sintiera feliz, orgulloso y motivado con lo que hacíamos”, recalcó.

Eso sí, reconoció que en este tiempo les tocó remar en medio de un escenario retador, pero que siempre lo hicieron con buena actitud.

“Enfrentamos un contexto complejo, pero aún así avanzamos con amor, responsabilidad y una actitud profundamente positiva. Trabajamos todos los días con la convicción de honrar a la gente que nos veía”.

Se queda con lo bueno

El locutor de radio Bésame también quiso agradecer públicamente a todo el equipo que lo acompañó durante estos meses para sacar adelante el programa, haciendo referencia a sus compañeros Fabiola Herra, Paula Brenes y Alonso Miranda.

“Su entrega, su talento y su disposición para asumir desafíos, que no fueron sencillos, hicieron posible todo lo logrado. Este cierre no borra el camino recorrido ni lo que aprendimos juntos”, mencionó.

José Víquez es uno de los locutores de radio Bésame de la misma empresa de Multimedios, dueña de canal 8. (redes/Instagram)

Víquez dijo que respeta las decisiones de Multimedios y que hoy se queda únicamente con lo bueno como es el cariño del público televidente, con el aprendizaje y, “la satisfacción de haber trabajado con un equipo extraordinario que lo dio todo”.

La Revista se dejará de transmitir el miércoles 31 de diciembre, por ende, estos días deberá seguir trabajando en cada edición del día.

A partir del otro año José se mantendrá solo como locutor de la 89.9 F.M. y como parte del área de mercadeo de la radio, que han sido sus otras funciones desde antes de llegar a La Revista.

“Me siento agradecido por la oportunidad y listo para seguir creciendo y aportando desde donde la vida me coloque”, finalizó el actor.