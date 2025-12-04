Paula Brenes habla de su futuro laboral y del cierre de La Revista de canal 8

Este 4 de diciembre se anunció que La Revista de canal 8, de Multimedios, no seguirá más al aire. (redes /Instagram)

El cierre del programa matutino La Revista, de Multimedios, sigue generando reacciones dentro del canal.

Una que era un pilar en este espacio es la periodista y presentadora Paula Brenes, quien formó parte de la revista matutina durante seis años.

Paula habló con La Teja tras darse a conocer la noticia y no ocultó la nostalgia que le genera la salida del aire del espacio matutino.

“Me siento muy agradecida y muy honrada por ser de las pioneras de La Revista. Ya son seis años y medio; ha sido una bendición. Aprendí muchísimo, compartí con gente espectacular, seres humanos y profesionales invaluables y eso es lo que me llevo”, expresó.

La periodista Paula Brenes es una de las caras más conocidas de canal 8.

¿Sigue o se va?

La comunicadora recordó con cariño cada etapa del programa tras darse a conocer que ya no va más en la pantalla.

“Me genera muchísima nostalgia, porque he visto toda la evolución y el proceso de metamorfosis de La Revista. Tuve la bendición de ser parte de cada una de esas etapas. Estoy agradecida, tranquila y en paz, porque sé que di todo mi corazón, igual que mis compañeros, el equipo técnico y quienes están frente y detrás de cámaras. Todos nos casamos con La Revista y la vimos crecer”, agregó.

Sobre su futuro dentro de Multimedios, Paula dejó claro que su continuidad no está en duda.

“Todo con normalidad, es La Revista la que de momento no sigue. Ya se hizo el anuncio oficial, pero todo con normalidad”, recalcó, dejando claro que los televidentes seguirán viendo su sonrisa en la pantalla del 8.

Paula Brenes es la presentadora principal del noticiero Telediario, de canal 8.

Actualmente, Brenes es presentadora del noticiero Telediario, por lo que seguirá siendo parte del canal 8, pese a los cambios anunciados.

