Periodista Alonso Miranda queda en el limbo tras cierre de La Revista: “No sé qué va a pasar conmigo”

El periodista Alonso Miranda (azul) llegó a La Revista de canal 8 de Multimedios en setiembre. (redes /Instagram)

El mundo de la televisión volvió a moverse este jueves luego de que Multimedios confirmara que el programa matutino La Revista dejará de transmitirse, pues la televisora decidió apostarle con más fuerza a los espacios nocturnos.

La salida del programa vino acompañada de despidos y una de las afectadas fue Fabiola Herra, quien confirmó a La Teja que ya no pertenece al canal como parte de estos cambios.

LEA MÁS: ¡Fabiola Herra queda fuera de Multimedios!: “Me siento en paz”

Herra integraba el equipo de presentadores de La Revista junto con los periodistas Paula Brenes, Alonso Miranda y José Víquez, director del programa.

Precisamente, La Teja conversó con Alonso Miranda, quien llegó al espacio matutino apenas en setiembre, para conocer cuál será su situación dentro del canal ahora que el programa desaparece.

El periodista se mostró sorprendido y con sentimientos encontrados.

“Muy lamentable la noticia, la verdad. Conmigo no sé qué va a pasar; fui el último en llegar, entonces no tengo idea. Que sea lo que tenga que ser; Dios tiene todo ordenado y las cosas serán como sea mejor para todos”, dijo.

No sabe si sigue en el 8

Miranda aseguró que hasta el momento no le han comunicado si también quedará fuera de la televisora o si tienen alguna otra propuesta para él.

“En mi caso, no me han indicado nada en específico, entonces voy a esperar a ver qué dicen. Sobre un seguimiento en el canal, no sé; fui llamado a La Revista y, si esta se termina, claramente, estaría fuera”, explicó.

LEA MÁS: Periodista Sergio González reacciona desde Rusia a los cambios en Multimedios: “Es un día triste”

Alonso Miranda aseguró que aún no le han notificado si fue despedido tras anunciarse el cierre de La Revista. (redes /Instagram)

El presentador lamentó, sobre todo, el impacto que decisiones como esta tienen en quienes dependen de la televisión o la comunicación para vivir.

“Lamentable para mucha gente que trabaja y vive de la comunicación y todos sus derivados, pero así es la vida, no hay nada más constante que los cambios. A seguir poniéndole ganas a todo, no hay más”, finalizó.

Por ahora, ni el canal ni el resto de presentadores han informado qué pasará con sus futuros laborales, pero los cambios en Multimedios ya empezaron a sentirse con fuerza.