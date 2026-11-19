Shakira se presentará en Costa Rica el domingo 31 de enero de 2027, en el Estadio Nacional. (shiftlatam.agency/Suministradas a La Nación)

Las familias que planean asistir con sus hijos al concierto de Shakira en Costa Rica podrán hacerlo, siempre que tomen en cuenta las condiciones de ingreso establecidas para el espectáculo.

La cantante colombiana se presentará el domingo 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, en La Sabana, como parte de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”.

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Juan Carlos Campos, productor de ONE, confirmó a La Teja que los menores podrán ingresar a todas las localidades del estadio, incluida la gramilla de pie, a partir de los cuatro años. Eso sí, deberán estar acompañados por una persona adulta.

¿Por qué hay zonas exclusivas para adultos?

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Los espacios VIP La Loba y Waka Waka, ubicados frente al escenario, serán exclusivos para mayores de edad, así como Loba Village, una zona de experiencias en la que participarán diferentes marcas y donde el público podrá disfrutar de actividades adicionales.

Campos explicó que la decisión responde a razones de seguridad, debido al movimiento y la emoción de los fanáticos que estarán cerca de la tarima.

“Al estar frente al escenario, que es donde están los fanáticos, no queremos que el tema del movimiento, de la emoción de los grandes, vaya a afectar a un niño”, explicó.

Los menores de edad podrán ingresar al concierto a partir de los cuatro años. (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya Salas)

¿Qué medidas de seguridad habrá durante el concierto?

El productor indicó que el espectáculo contará con el mismo anillo de seguridad que ambas productoras acostumbran a implementar en sus eventos. Además, habrá un refuerzo de seguridad privada y se cumplirán los requisitos establecidos por ley.

Por último, recomendó a las familias interesadas en asistir que estén pendientes de la venta de entradas y procuren adquirirlas desde las 12 del mediodía.

Precios entradas concierto de Shakira en Costa Rica (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Fecha de venta de entradas

La venta de boletos se realizará los días 23 y 24 de noviembre con una preventa exclusiva para titulares de tarjetas Visa, Davivienda y Davibank. Posteriormente, los días 25 y 26 de noviembre, únicamente podrán comprar entradas los clientes de Davivienda y Davibank. La venta general se habilitará el 27 de noviembre y las entradas estarán disponibles a través de Publitickets.