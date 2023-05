Sharon Segura confiesa de una vez por todas si ella se encarga de mantener a su esposo

La influencer y modelo Sharon Segura, dejó sorprendidos a sus seguidores después de lo que confesó.

Sharon Segura les aclaró varias dudas a sus seguidores. (Captura)

La macha estaba en un en vivo mediante su cuenta de Tiktok, en donde estaba contando que iba de viaje para Chile, pero algunos de sus seguidores aprovecharon para preguntarle si ella se encargaba de mantener a su esposo.

Ante la consulta Sharon contestó: “Lo mantengo hermoso, enamorado, sexy, guapo, pero no, ustedes desearían que yo lo mantuviera y que le dé plata todos los meses, y le diga, tome mi amor, mil dólares para que gastes en todo lo que quieras, pero todavía no he llegado a ese nivel”.

Sharon Segura habló sobre su matrimonio

Más adelante, la modelo le confesó a sus seguidores que a ella le gustaría que su esposo la mantenga.

“Yo quisiera que me mantenga, pero no, yo amo trabajar, pero quisiera que cuando tenga bebés no me toque trabajar tanto como ahora”, dijo.

Además, contó que los gastos de su casa se dividen en partes iguales.

Durante la transmisión, otra de sus seguidoras le escribió que a ella no le gustaría estar con alguien donde todas las cuentas fueran divididas, y expresó que para eso mejor se quedaba soltera.

LEA MÁS: Modelo Sharon Segura contó qué es lo que la enamoró de Daniem

Segura no pudo evitar responderle:

“Mi amor, bienvenida a la vida adulta, a la vida de trabajadores, a la vida de pareja, a la vida de querer crecer como parejas. Si yo tuviera un esposo millonario, donde pudiera poner un 70% o 95%, pues perfecto, pero en este momento nosotros estamos en igualdad de condiciones, y ambos trabajamos por nuestros sueños y nos apoyamos en nuestras decisiones. Esa fue mi decisión personal y si la suya es buscar una persona que la mantenga al 100%, suerte con eso”, expresó.

La macha, además, dijo que ella se casó con una persona que la hace feliz, que le da amor, estabilidad, tanto económica como emocional, y que esas cosas la hacen muy feliz.

“Más que mantenerme económicamente, que me mantenga en paz y con tranquilidad vale más”, dijo.

Sin duda, una aclaración más que válida la de Sharon, pues es un tema que lleva sonando mucho tiempo en redes sociales y del que muchos se atreven a hablar sin saber a profundidad la realidad.