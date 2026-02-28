Farándula

Sharon Segura está feliz porque retomó un tratamiento estético a 6 meses de ser mamá

“Fueron meses esperando a que llegara este momento”, confesó la expresentadora

Por Manuel Herrera

La expresentadora Sharon Segura retomó la aplicación de un tratamiento estético que había suspendido hace más de un año y está muy feliz y emocionada de volver a sus “andadas”.

A seis meses de convertirse en mamá, la también creadora de contenido celebró que este 27 de febrero regresó al consultorio médico para sus aplicaciones de bótox, con el objetivo de eliminar las líneas de expresión que le salieron en los últimos meses.

Sharon Segura
Sharon Segura vive un momento de mucha plenitud tras convertirse en mamá hace 6 meses. (Instagram/Instagram)

Un momento que esperó durante meses

El momento era muy esperado por la influencer. Así lo confesó en redes sociales con un video en el que mostró su regreso al famoso y cotizado tratamiento estético.

“Fueron meses esperando a que llegara este momento”, dijo en el video donde muestra su tiempo de embarazo, al parecer, uno de los grandes responsables de que se alejara de ese tratamiento.

“Exactamente un año y cuatro meses después, mi amado y adorado botox regresó a mi vida”, agregó Segura.

El tratamiento estético al que volvió Sharon Segura

Retoma su rutina tras el nacimiento de su hijo

Sharon ha mostrado en redes sociales cómo poco a poco retoma la rutina que seguía antes del nacimiento de Oliver, su primer hijo y el de su esposo Daniel Mora.

Desde que se convirtió en mamá, la expresentadora ha compartido con sus seguidores los cambios físicos y emocionales que ha vivido en esta nueva etapa, así como su proceso para reencontrarse con sus espacios personales.

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

