Sharon Segura se veía así hace 10 años: “Así tal cual era yo”

Sharon Segura abrió el baúl de los recuerdos y sacó a relucir una serie de fotos suyas de hace 10 años, imágenes que muestran cómo se veía cuando tenía 25 “primaveras”.

A la expresentadora y creadora de contenido la motivó una tendencia en Instagram, donde muchas personas comenzaron a compartir fotografías del 2016.

Sharon Segura luce así a sus 35 años. Fotografía: Instagram Sharon Segura. (Instagram/Instagram)

Se sumó a la tendencia del año

Segura no se quiso quedar atrás y desempolvó 18 fotografías que se tomó a lo largo de ese año. Todas las imágenes las compartió en su cuenta de Instagram.

“Todo el mundo subiendo fotos de 2016. Así tal cual era yo”, escribió la guapa, quien cumplirá 36 años el próximo 8 de mayo.

Fotos en el carro, la playa y como modelo

Entre las imágenes que compartió Sharon hay algunas en el carro, otras trabajando como modelo y unas más disfrutando en la playa, reflejando distintas facetas de su vida en aquel entonces.

Sharon Segura se veía así a los 25 años. Fotografía: Instagram Sharon Segura. (Instagram/Instagram)

Una vida completamente distinta hoy

Diez años después, la vida que ostentaba Sharon en aquellos tiempos es completamente distinta. Actualmente es una mujer casada, luego de dar el “sí” el 19 de marzo del 2022, y además vive una de las etapas más especiales de su vida.

El pasado 3 de agosto, Sharon se convirtió en mamita de Oliver, su primer hijo y fruto de su matrimonio con Daniel Mora.

Sharon Segura mostró el cuerpazo de sus veintes. Fotografía: Instagram Sharon Segura. (Instagram/Instagram)

Antes y después de Sharon Segura

Las fotografías generaron reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar la publicación de la simpática exfigura del programa de farándula La Roncha.

¿Qué opina usted de la Sharon “del pasado” y la de hoy?

