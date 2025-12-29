Sharon Segura recuerda a su papá y aclara por qué no muestra el rostro de su hijo

Sharon Segura, modelo y expresentadora de televisión, imaginó como pudo ser la primera llamada de cumpleaños de su hijo Oliver a su papá, quien ya está en el cielo. (redes/Instagram)

Sharon Segura abrió su corazón en redes sociales al recordar a su papá, Carlos Segura, quien falleció en julio de 2023 y a quien sigue extrañando profundamente.

La modelo dedicó un sentido mensaje en Instagram en una fecha muy especial: el cumpleaños de él.

“56 años no fueron suficientes”, escribió Sharon, al contar que este 29 de diciembre él habría cumplido 59 años.

Sharon Segura perdió a su papá hace dos años víctima de cáncer. (redes/Instagram)

En su mensaje imaginó cómo habría sido esa primera llamada de cumpleaños, llena de risas y los “bucheos” de su nieto Oliver, a quien su abuelo no pudo conocer.

“La vida es fantástica, papi, pero no tenerte duele profundamente. Te amo papito, te amo hasta el infinito. Nos vemos en sueños, ¿sí?”, expresó, conmoviendo a sus seguidores.

Además del homenaje, Sharon aprovechó para responder una de las preguntas que más recibe desde que se convirtió en mamá: ¿por qué no muestra el rostro de su hijo Oliver en redes sociales?

Con mucha claridad la expresentadora de La Roncha explicó que su decisión es preventiva y consciente.

“La descarga y almacenamiento de fotos hace que una imagen pública pueda ser guardada, reenviada o coleccionada sin nuestro conocimiento. Con una sola foto pública ya se pierde el control”, señaló.

Sharon Segura nunca muestra el rostro de su hijo en redes y sus seguidores le reclaman por su decisión. (redes/Instagram)

Agregó además que no se trata de paranoia, sino de entender que el internet no olvida y que no siempre las intenciones de quienes ven una imagen son buenas.

Con estas palabras, Sharon dejó claro que la protección de su hijo es una prioridad, al mismo tiempo que mantiene vivo el amor y el recuerdo de su papá, quien sigue muy presente en su corazón.