Sharon Segura y su esposo Daniem celebran a su “pequeño gigante” en el Día Mundial de la Prematuridad

Este 17 de noviembre es el día de los bebés que nacieron prematuros

Por Silvia Núñez
Sharon Segura y su esposo Daniel Mora, mejor conocido como Daniem, con su hijo Oliver.
Sharon Segura recibió a su hijo Oliver en brazos el 3 de agosto cuando tenía 7 meses de gestación. (redes/Instagram)

La modelo e influencer Sharon Segura y su esposo, el creador de contenido Daniel Mora, mejor conocido como Daniem, celebraron este 17 de noviembre el Día Mundial de la Prematuridad con mensajes cargados de amor para su hijo Oliver, quien llegó al mundo antes de tiempo, pero con una fuerza que sorprendió a todos.

El pequeño Oliver nació el pasado 3 de agosto, casi dos meses antes de la fecha estimada por los médicos, que calculaban su llegada para finales de setiembre.

Sharon Segura y su esposo Daniel Mora, mejor conocido como Daniem, con su hijo Oliver.
Sharon Segura y su esposo Daniel Mora, así como sus mascotas están más que felices con Oliver en casa. (redes/Instagram)

Su llegada prematura convirtió a esta familia en parte de esas historias llenas de retos, aprendizaje y un amor inmenso que solo conocen quienes viven la experiencia de tener un bebé adelantado.

“Mi persona favorita nació según su tiempo perfecto, pero aun así, para nuestros tiempos, prematuramente, y hoy es el día que celebramos a todos esos pequeños guerreros que lo logran… Mi pequeño gigante, que cada día está más grande y chistoso, no sabe cuánto lo deseé, anhelé y pedí a Dios”, escribió Sharon con amor.

Más gordo y lindo

Daniem también publicó un mensaje que derritió a sus seguidores y mostró una foto que guarda como fondo de pantalla desde que se convirtió en papá.

“Esta es mi foto de fondo de pantalla, en honor a mi bebé prematuro, que nació de 7 meses, delgadito y pequeñito, pero con una fuerza insuperable. Con solo contarles que respiró solito y se alimentó con chupón desde el primer momento. Tal vez ustedes no lo dimensionen o entiendan, pero esos son logros gigantes equivalentes a las alegrías deportivas que espero poder vivir y disfrutar cuando sea atleta”, escribió muy orgulloso.

Sharon Segura y su esposo Daniel Mora, mejor conocido como Daniem, con su hijo Oliver.
Daniel Mora o Daniem tiene esta tierna foto junto a su hijo Oliver como fondo de pantalla de su celular. (redes/Instagram)

El cantante también contó que en cuestión de tres meses su hijo ya está “gordito, saludable, grande y delicioso”, gracias al amor que le dan todo los días y en especial por el gran trabajo que Sharon.

