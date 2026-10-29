Sheynnis Palacios se fue de Costa Rica horas después de confesar el pánico que enfrentó

Horas después de confesar el pánico al que le tuvo que hacerle frente en su reciente paso por Costa Rica, la modelo nicaragüense Sheynnis Palacios se fue del país.

La miss Universo 2023 aterrizó en el Juan Santamaría a inicios de semana por temas de trabajo y este miércoles regresó a Estados Unidos, donde vive.

Sheynnis Palacios le dijo "chao" a Costa Rica este miércoles. (Instagram/Instagram)

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Sin embargo, antes de tomar el vuelo de regreso a casa, la exreina de belleza contó el pánico al que tuvo que hacer frente varias veces en el lugar donde se hospedó.

“El pasillo del terror”

Palacios le tiene terror a las iguanas y, como andaba por el sector de playa Conchal, en Guanacaste, tuvo que “convivir” con muchos de esos reptiles.

La indeseada “compañía”, que sorprendió a la comunicadora en varias ocasiones, hasta la hizo bautizar con un singular nombre uno de los caminos del hotel que más tenía que cruzar.

“El pasillo del terror (para mí). Casi siempre me encontraba (puso un emoticón de iguanas) y les tengo pánico”, afirmó Palacios, quien se ha convertido en una visitante recurrente de Costa Rica de 2023 para acá.

Sheynnis Palacios bautizó este camino como "El pasillo del terror", por la presencia de iguanas, animales a los que les tiene pánico. (Instagram/Instagram)

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Con el particular mensaje, la exreina universal de belleza mostró una fotografía de lo que llamó “el pasillo del terror” y, aunque no se ven iguanas en ese momento, sí tiene toda la pinta de ser el lugar predilecto para estar por la cantidad de sol que “cae”.

¿A qué vino Sheynnis Palacios?

Este viaje fugaz de Sheynnis a Costa Rica fue desafiante desde que llegó, pues a Guanacaste viajó en avioneta, algo que también dijo que era uno de sus mayores miedos.

La guapa vino a Costa Rica porque está preparando “algo sumamente especial de la revista Imagen Miami”, contó, sin ofrecer mayores detalles porque no se lo permitían.

Sheynnis Palacios fue miss Universo en 2023. (Instagram)

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