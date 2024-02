Shirley Álvarez enciende una gran señal de que “comeríamos” queque este año

Shirley Álvarez y Daniel Vargas tienen poquito más de dos años de intenso amor. (Instagram)

¿Se casará Shirley Álvarez con Daniel Vargas?

Esa es la gran pregunta que queda luego de la visita que hizo Shirley Álvarez, este martes, a una famosa boutique donde llegó a ver vestidos de novia.

Fue el propio comercio el que mostró en sus redes a la presentadora de canal 7 con un vestido blanco probándoselo frente a un espejo, y para terminarla de hacer, le preguntaron a la gente si usarían el vestido para una boda civil o como segundo vestido.

Álvarez también puso la publicación en sus historias y recomendó a las mujeres la boutique donde hay “vestidos de novia para esas bodas un poco más casuales”.

Daniel Vargas y Shirley Álvarez son bien aventureros. (Instagram)

Recordemos que Álvarez y el chef Daniel Vargas tienen una de las relaciones amorosas más intensas y apasionadas de la farándula nacional, desde hace poquito más de dos años.

Dani está tan enamorado que no ha descartado volverse a casar con la presentadora de Dancing with the Stars, quien también caminaría al altar por segunda vez; por eso lo curioso de su visita de este martes.

Tanto Shirley como Daniel están divorciados. Él se casó en el 2015, pero en el 2020 firmó el divorcio con la mamá de Camila, su hija de 9 años.

Ella, por su parte, estuvo casada por 18 años (del 2004 al 2022) y tiene una hija de 20.

A la de menos y este año “comemos” queque.