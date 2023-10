Shirley Álvarez protagoniza una nueva locura por amor a Daniel Vargas

Además de presentadora de televisión, Shirley Álvarez también es modelo. (Instagram)

El amor lo vale todo, sino que lo diga Shirley Álvarez, quien desafió las advertencias que le hicieron sobre viajar a un país al que llegó el jueves para reencontrarse con su amado novio, el chef Daniel Vargas.

La presentadora de Dancing with the Stars no aguantó el montón de tiempo que tiene sin ver a Dani y sin pensarlo dos veces se montó en un avión directo a Nueva Delhi, la capital de la India, para correr a los brazos de su Romeo.

Shirley Álvarez compartió parte de su experiencia en Nueva Delhi, la capital de la India. (Instagram)

Shirley y Daniel tienen varias semanas de estar separados, ya que el guapo chef y deportista se fue a Nepal a seguir sus entrenamientos para cumplir su meta de subir el monte Everest el próximo año.

A los pies de la montaña más alta del mundo, Dani había confesado hace unos días cuánto extrañaba a su Julieta, por lo que ella corrió a su encuentro hasta la caótica capital de la India, un país al que viajó sin muchas ganas por todo lo que le habían dicho.

“Venía un poco predispuesta porque la gente me había hablado pésimo de todo, de la comida… en fin. Sí es un poquito caótico, pero es parte de la cultura, me he sentido superbien, para nada insegura y guardando las precauciones del caso”, dijo la mayor de los hermanos Álvarez.

Daniel Vargas extraña a Shirley Álvarez en el Everest, según publicó él mismo hace unos días en Instagram. (Instagram)

Shirley mencionó que mientras pasan las horas para que Daniel llegue, ella está aprovechando y recorriendo una ciudad que describió como llena de contrastes.

“Vine a la terraza del hotel porque quería ver cómo se veía la ciudad desde aquí y, bueno, hay mucho contraste. Ahorita voy a ver qué más puedo conocer aquí alrededor. Ayer (el jueves) que llegué fue solo para conocer la zona alrededor del hotel, para ubicarme un poquito, ver dónde estaba y si me sentía segura y, la verdad, es que todo ha estado bien”, mencionó.

La idea, según contó, es encontrarse con Dani ahí en las próximas horas y así continuar juntos el viaje, como los más enamorados.

Su galán, por su parte, ya se despidió de Kathmandu, la capital de Nepal, y anunció que iba directo para la India a los brazos de ella.

El amor llevó a Shirley Álvarez hasta este país

Desde que desnudaron su amor, hace dos años, Shirley y Daniel no dejan de presumir lo enamorados que están y lo bien que la pasan juntos.

A inicios de octubre, Shirley recordó una locura que hizo junto a Daniel en noviembre del año pasado, cuando recorrieron Islandia en una casa rodante.

Viajes dentro y fuera del país, cenas y románticos mensajes son parte de las muestras públicas de amor que se dan este par de enamorados que son, sin duda, una de las parejas más lindas de la farándula costarricense.