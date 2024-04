Shirley Álvarez revela el pacto que hizo con Daniel Vargas por la travesía del chef al Everest

Shirley Álvarez y Daniel Vargas tienen dos años de estar juntos. (Instagram)

A poquísimos días de que Daniel Vargas emprenda uno de los viajes más arriesgados de su vida, la guapa Shirley Álvarez reveló el pacto que hizo con su galán.

El atractivo chef saldrá de Costa Rica este 9 de abril con destino a Nepal, en busca de hacer realidad un peligroso sueño: escalar el Everest, el monte más alto del mundo.

De cara a esa travesía, la presentadora de Dancing with the Stars conversó con La Teja y, además de contar sobre el acuerdo que hizo con Dani, confesó otros dos gestos que tuvo con su enamorado previo al esperado viaje.

Esto es parte de lo que dijo Álvarez a este medio a pocas horas de despedir al hombre que le robó su corazón hace dos años y con quien se volverá a reencontrar a inicios de junio, si Dios quiere.

- ¿Cómo vive estos últimos días antes del arriesgado viaje de Daniel?

Estoy feliz porque sinceramente es algo que él ha querido muchísimo y para lo cual ha trabajado mucho también. Me siento muy contenta de ver que ya se acerca el momento y la hora de que él pueda realizar ese sueño que tiene ahí como entre pecho y espalda, porque ha querido eso mucho, en serio que sí, y es algo que lo ha movido a hacer muchas cosas y lo ha retado y lo ha sacado de su zona de confort y yo he sido testigo desde el día uno, porque prácticamente lo que Daniel tiene planeando esto, es lo que nosotros tenemos de estar juntos, casi dos años.

Shirley Álvarez se llevó a Daniel Vargas a Limón para calentarlo antes de que el chef llegue a la congelante montaña. (Instagram)

- Escalar el Everest es muy peligroso, ¿no le da miedo que Daniel haga eso?

Sé que es un riesgo muy grande, pero vieras que estoy tranquila porque confío demasiado en sus capacidades físicas. Daniel físicamente está más que preparado para ese tipo de exigencia física, a parte de todo lo que ha hecho en función a eso, que he visto que de verdad se ha preparado muchísimo. Pero también aquí juega la parte emocional y mental y eso es una gran ventaja que él tiene, porque tiene mucha inteligencia emocional y trabaja muy bien la parte mental, de hecho se dedica mucho a eso, por ese lado estoy muy tranquila.

- Hay quienes han muerto al intentar subir el Everest…

Prefiero no pensar en eso, pero a veces me enseña videos y cuando veo esas cosas le digo que no me enseñe más. Tenemos un pacto y es que si en algún momento se llega a ver comprometida su seguridad y su vida, ojalá y en ese momento tenga la claridad de pensar que tiene una hija, que tiene una mamá, que tiene una familia y que tiene una novia que lo están esperando aquí, y que no se deje llevar por el ego y por decir que tiene que lograrlo cueste lo que cueste o pase lo pase. En el momento que él sienta que está comprometiendo su vida o su integridad física, espero que tenga la humildad de reconocer y decir: ‘No puedo’, pero tengo mucha fe de que lo va a lograr porque yo soy muy creyente y de hecho fui a la Basílica de Los Ángeles a comprarle una medallita para que se lleve.

- Entonces ya se lo encomendó a Dios y a la Virgen…

La Virgen de Los Ángeles es mi santo y Daniel y yo hemos hecho la romería dos veces. Le dije que iba a traerle una medalla bendita para que la pegue al uniforme y se la lleve puesta desde aquí, fui con su hija (Camila, de 9 años) y mi mamá y se la trajimos y eso es básicamente lo que le di, porque el resto es puro acompañamiento y tratar de estar yo tranquila para que él sienta eso.

Daniel Vargas ya ha estado en el campamento base del monte Everest, en entrenamientos previos para su gran travesía. (Instagram)

- ¿Qué tienen planeado hacer estos últimos días juntos?

Me lo traje para Limón para que se desconecte un poco y tenga un poquito de playa antes de irse a ese frío terrible y para que se vaya asoleado, por lo menos. Este fin de semana lo vamos a pasar aquí para que también se relaje y se distraiga y ya el lunes aliste lo último, ya todo lo tiene listo prácticamente pero ahora sí enfocarse a lo que viene. He visto que mucha gente lo está apoyando y de verdad que me da mucha ilusión porque sí es algo que se siente muy bonito. Yo me siento muy orgullosa.

- De fijo le hará mucha falta este tiempo…

Nosotros siempre hemos sido muy unidos y muy de compartir muchas cosas juntos y lo de la falta que me va a hacer y todo lo sabré cuando ya no esté y pasen los días, pero es que también tengo un sentimiento de que qué dicha que ya llegó el día y que gracias a Dios irá a intentarlo porque, como te digo, es un gran sueño que tiene.

- ¿Dani ha estado calmado en estos últimos días o lo ha percibido nerviosillo?

Lo he sentido más ansioso que de costumbre, como más pensando en eso de la falta que nos vamos a hacer. Él conoce un poquito más los riesgos que yo, pero vieras que en general está tranquilo y yo también, tengo demasiada fe y aparte de que me llena muchísimo verlo hacer algo que a él le apasiona y que ha buscado por tanto tiempo.

- ¿Correrá a reencontrarse con Dani a otro país o esperará a que regrese a Costa Rica?

Aún no lo tenemos muy claro, pero sí estamos planeando encontrarnos en algún lugar. Él va a estar demasiado tiempo fuera del país y no sé si va a estar demasiado cansado como para quedarse por más tiempo en esos lugares. A mí me encantaría ir a recibirlo a Nepal, pero creo que no es opción, entonces preferimos vernos en algún lugar más tranquilo y separado de eso, donde él pueda descansar, pero es algo que todavía no definimos.

- Se les ve muy enamorados a ustedes, ¿cómo se siente a dos años de relación con Dani?

Estoy superfeliz y tranquilísima. Siento que tenemos una relación muy bonita y hemos logrado que la relación se desarrolle de una forma muy sana también. Creo que lo más importante es eso de sentirse en paz, tranquilo y de tener a alguien que comparta su visión de vida, que comparta los gustos por ciertas cosas. Él es superdetallista y cariñoso.