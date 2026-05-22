Siguen las malas noticias en las grabaciones de “Sin senos no hay paraíso”, esto pasó con uno de sus actores

Actores Fabián Ríos y Francisco Bolívar de la novela Sin senos no hay paraíso de Colombia (redes/Facebook)

Una publicación del actor Fabián Ríos en redes sociales generó preocupación entre seguidores y compañeros de elenco, luego de que se refiriera a Francisco Bolívar, su colega en “Sin senos sí hay paraíso”.

La publicación, difundida a través de sus plataformas digitales, fue interpretada como un llamado a la unión y a la oración por el bienestar del actor, lo que rápidamente llamó la atención del público.

En su mensaje, Ríos expresó un profundo afecto hacia Bolívar, a quien se refirió con aprecio y cercanía, destacando el vínculo emocional que los une como compañeros de trabajo.

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Asimismo, expresó que una forma de mostrar apoyo hacia alguien importante es pedirle a Dios que esté bien, sano y feliz, resaltando el valor de la oración.

Ríos también hizo un llamado a sus seguidores para que acompañen espiritualmente a Bolívar, a quien se refirió con aprecio dentro de su entorno profesional.

El actor Fabián Ríos hizo esta publicación pidiendo oración por su colega Francisco Bolívar. (redes/Facebook)

En su mensaje, el actor insistió en que la solidaridad y el apoyo emocional son fundamentales, especialmente en momentos en los que una persona atraviesa situaciones difíciles.

Francisco Bolívar es un actor colombiano reconocido por su participación en la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, producción que le dio gran visibilidad en la televisión nacional.

Dejó de grabrar

En dicha serie, Bolívar interpreta uno de los personajes más recordados por la audiencia, José Luis Vargas “Jota”, el mejor amigo de Fabián en la historia.

De acuerdo con información que circula en medios de espectáculos, el actor ya había participado en cerca de 40 episodios de la cuarta temporada de la novela cuando, aparentemente, dejó de asistir al set y permaneció aislado en el hotel donde se hospedaba la producción.

Sin Senos si hay paraíso se está grabando para su cuarta temporada. (Instagram)

La situación habría generado alarma entre los encargados del proyecto, quienes incluso intentaron brindarle apoyo y buscar soluciones para que regresara a trabajar. Sin embargo, no habrían logrado convencerlo de continuar.

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Ante esto, la producción se habría visto obligada a tomar medidas urgentes para no atrasar el rodaje, incluyendo la contratación de otro actor con características físicas similares para repetir escenas ya grabadas.

Aunque no existe una versión oficial sobre lo ocurrido, trascendió que Francisco estaría atravesando un momento emocional complicado, relacionado con problemas personales y económicos que lo habrían afectado fuertemente en los últimos meses.

Cabe recordar que hace un mes hubo un tiroteo dentro de las grabaciones de la novela colombiana y fallecieron dos personas de la producción.