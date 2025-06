Sofía Castro confesó en qué gastará el dinero que ganó al salir de Nace una estrella

Sofía Castro fue eliminada de nace una estrella. (Lilly Arce/lilly arce)

Sofía Castro, quien fue expulsada en la octava gala de Nace una estrella, no se fue con las manos vacías. El programa le dio 500 dólares (poco más de 250 mil) y ya tiene claro en qué va a gastar el premio, una decisión que sorprendió, pues le pegará una salvada.

“Voy a comprar un piano nuevo, porque mi piano el mes antes de entrar a la competencia se rompió, entonces apenas tenga la plata en mis manos, voy a ir a comprarme uno”, dijo entre risas.

Sofía y su familia siempre fueron un equipo. (Cortesía Alejandro Castro y Catalina Sánchez/Cortesía Alejandro Castro y Catalina Sánchez)

“¿Cuánto puede costar un piano?”, le consultó La Teja a Sofi.

“No sé cuánto vale, pero ahí está mi papá, y él podría cubrir lo demás porque él es un lindo. No, no, pero ya lo hablamos en la casa, que si solo 500 dólares me daban, hacemos un mitad y mitad, yo cancelo la mitad y mis papás la otra”, comentó.

La participante, de 13 años, dijo que si no le llega a alcanzar, se compra un teclado.

El piano pasado.

Sofía Castro fue eliminada de Nace una estrella el domingo pasado. (Cortesía/Cortesía)

Alejandro Castro, papá de Sofía, detalló que el piano que se le quebró se lo había traído “Santa” hace muchos años.

“Es interesante porque el piano llegó cuando Sofía era pequeña. Como a mí me gustaba cantar quería ver si ella podría tener afinidad con la música, al inicio jugó con el teclado pero lo dejó y después un día lo agarró y a todas las teclas les puso letras y con esas letras aprendió los acordes, aprendió a tocar sola, y hasta el día de hoy es algo que no deja”, comentó.

Alejandro, quien ha sido catalogado como el asistente de la pequeña, dijo que él y la familia le dieron apoyo total desde que entró a Nace .

“Desde un inicio le dimos todo el apoyo y siempre le hemos dicho que en sus sueños los papitos siempre las van a apoyar (a ella y a su hermanita Constanza), es un deber de papá y en la medida de lo posible uno va a apoyarlas hasta donde lo decidan. A través de los ojos de Sofi, los tres vivimos la competencia, estuvimos con ella y le dimos nuestras críticas para mejorar y así fue creciendo hasta el día de la eliminación”, comentó.

El papá de Sofía cree que la carrera artística de su hija no termina en Nace, y que nuevas cosas vendrán para su futuro.