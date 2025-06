Esta fue la petición de la niña Sofía Castro antes de abandonar Nace una estrella

Sofía Castro y su papito Alejandro Castro. Foto: Fabiola Montoya (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Antes de ser expulsada de Nace una Estrella en la octava gala de este domingo, Sofía Castro hizo una petición especial que nos causó mucho sentimiento.

“Antes de salir al escenario de Nace una estrella, fui al baño y le dije a Dios que si esta era una bendición que me quería dar, que me la diera y que si ya era hora de dejar la competencia, pues que sucediera”, dijo visiblemente afectada por la situación.

Sofía Castro en la gala 3 de nace una estrella. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Castro le comentó a La Teja que, desde que ella fue seleccionada en el programa, se había preparado para el momento de su salida y también para ganar.

“Desde que entré, me preparé para cualquiera de los dos momentos. Pero no todos los días se gana y estoy muy orgullosa de mí y de todo lo que he logrado hacer y que he crecido como cantante en el programa, estoy agradecida”, dijo.

Sofi, quien fue motivada por Édgar Silva, y por los profes, dijo que Nace una estrella le dejó más que aprendizaje.

Sofía castro recibió comentarios de Silva y de los profes.Foto:Lilly Arce (Lilly Ar/Lilly Arce)

“Nace una estrella me dejó una familia, creo que esa es la mejor palabra que podría usar para describir toda esta experiencia, no solo los participantes, los profes, si no, las chicas que nos maquillan, nos arreglan, los chicos de la gala pasada, producción, la familia de Teletica, todos se han vuelto mi familia, al final del día acá es donde he pasado los últimos dos meses, y eso es lo que me deja”, dijo agradecida por la oportunidad que tuvo.

Su futuro

La vecina de Santa Ana, dijo que su carrera artística no se acabó tras haber salido de Nace una estrella.

“Lo único que me queda es seguir creciendo, hace dos meses no pensaba que así sería mi vida y estoy agradecida de que tuve esta experiencia porque no lo creía posible, y bueno, creo que muchas cosas más están a punto de cumplirse y este es solo el comienzo”, detalló.

Sofía Castro fue la segunda eliminada de Nace una estrella.Foto:Lilly Arce (Lilly Ar/Lilly Arce)

Santiago Abarca estuvo en zona de riesgo pero la que quedó eliminada fue Sofía Castro. Foto:Lilly Arce (Lilly Ar/Lilly Arce)

Aseguró que ahora que le toca volver a su rutina le van a hacer falta muchas cosas, como el estar cansada.

“Creo que me quejé mucho de eso (estar cansada), pero ahora que me ponga a pensar que ya no voy a estar, voy a extrañar estarlo y me va a hacer falta, venir al canal y ser la sobrina todos, porque aquí nos decimos así desde el día uno todos los adultos han sido como mis tíos y mi familia, y ellos me harán falta”, agregó.

Sofía Castro recibió mucho apoyo. Foto:Lilly Arce (Lilly Ar/Lilly Arce)

Apoyo de amigos y compañeros de colegio

La adolescente contó que después de su salida de seguro tenía muchos mensajes en su celular de amigos y compañeros que no la dejaron apoyar en ningún momento.

“Los últimos dos meses me han apoyado mucho en el colegio, mis compañeros de octavo año, me han pegado carteles, todos los lunes cuando llegaban al colegio estaban ahí felicitándome. Incluso recuerdo que después de mi primera audición todos me decían que si no pasaba se iban a quejar a Teletica”, confesó.

Críticas la fortalecen

Desde la primera eliminación de niños, Sofi recibió muchos comentarios de que debía ser eliminada en vez de Maximiliano Cruz, quien fue el primero en irse.

“Para los gustos, los colores y cada uno tiene su favorito, a la gente que en algún momento dijo algo malo, les digo que esos comentarios lo ayudan a crecer a uno como persona, de hecho sin este tipo de comentarios no sería humana, para ser quien soy hoy, los comentarios negativos son los que lo forman a uno, no solo los positivos. Claro, es muy lindo escuchar a todo el mundo echando rosas y aplaudiendo lo que se hace bien, pero a veces es necesario que le baje los pies a la realidad y diga lo que está haciendo mal, al final estos comentarios no los veo como críticas sino como un aprendizaje”, detalló.

La talentosa le recomendó a la gente que sigan viendo el programa porque hay talentos increíbles, y detrás de las pantallas hay personas muy especiales.

A pesar de que abandonó la competencia, la noche de este domingo, la joven quiso despedirse de la mejor forma y dio todo lo que tenía en su participación.

“No estaba en mis manos si me iba o no, yo di en 100 por ciento y creo que en las otras galas también le puse empeño y me siento bien de la Sofía que logré conocer a través de este proceso”, detalló.