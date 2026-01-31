Farándula

Sofía Chaverri confiesa su cariño por Costa Rica y hace un llamado a votar “por amor a nuestra patria”

Actriz motivó a la gente a salir a votar este domingo 1 de febrero

Por Manuel Herrera

La actriz costarricense Sofía Chaverri abrió su corazón para compartir un mensaje cargado de gratitud, orgullo y amor profundo por Costa Rica, de cara a las elecciones presidenciales de este 1 de febrero.

Sus palabras las orientó a un recordatorio poderoso de lo que significa haber nacido en un país libre, sin ejército y con democracia.

Sofía Chaverri llamó a la gente a votar. Fotografía: Instagram Sofía Chaverri. (Instagram/Instagram)

“Haber nacido en Costa Rica es lo que más orgullo me da”

Sofía confesó que, aunque en su vida hay muchas razones para sentirse agradecida, hay una que sobresale por encima de todas.

Definitivamente, haber nacido en Costa Rica es lo que me hace sentir más llena de orgullo”, expresó.

La actriz destacó que nuestro país, con apenas 51.100 kilómetros cuadrados, ha logrado construir una identidad basada en la paz, la democracia y el respeto, valores que —según dijo— no son comunes en muchas partes del mundo.

Un país sin ejército y con sueños

Chaverri recordó que Costa Rica no solo es el territorio que la vio nacer, sino también el lugar donde ha podido construir sus sueños.

“Este lugar que me vio nacer y que me ha visto construir mis sueños”, dijo con emoción.

Para ella, vivir en un país sin ejército, donde las decisiones se toman con votos y no con armas, es un privilegio que muchas veces damos por sentado.

Sofía Chaverri llama a votar

Un paraíso que no debemos olvidar cuidar

Sofía también describió a Costa Rica como lo que es para millones de personas en el mundo: un paraíso.

Playas, naturaleza, biodiversidad y paz forman parte de un país que, advirtió, no se debe descuidar.

“Muchas veces damos por sentado muchísimo de lo que tenemos”, reflexionó, invitando a los ticos a valorar lo que se ha construido generación tras generación.

Lejos de la confrontación política, el mensaje de la actriz fue claro y directo.

Costa Rica es mi patria, la amo y por eso voy a salir a votar este 1 de febrero”, afirmó.

“Espero que todas las personas salgamos a ejercer el derecho al voto y decidir por amor a Costa Rica”, concluyó.

Sofía Chaverriactrices costarricensesElecciones Costa Rica 2026Elecciones presidenciales 2026
