Sofía Chaverri recuerda por qué ser ticos es un privilegio y hace un llamado claro: “Salgamos a votar”

La actriz Sofía Chaverri invitó a todos a salir a votar este domingo 1 de febrero por Costa Rica. (redes/Instagram)

La actriz costarricense Sofía Chaverri tocó la fibra de muchos este fin de semana tras compartir en sus redes sociales un emotivo video en el que invita a los costarricenses a ejercer su derecho al voto este próximo 1.º de febrero, recordando todo lo que hace especial y único a Costa Rica.

En su reflexión, Sofía empieza hablando desde el amor profundo por la tierra que la vio nacer.

Describe a Costa Rica como “un pedacito de tierra hermoso” de apenas 51.100 kilómetros cuadrados, pero lleno de tesoros naturales que sorprenden todos los días. Resalta cómo, en cuestión de horas, se puede pasar de la playa a la montaña, disfrutar de un atardecer, conocer una catarata nueva, caminar un cerro o refrescarse en un río.

¡Salgamos A Votar! El gran llamdo de Sofía Chaverri

La actriz también hace énfasis en los pequeños grandes privilegios que muchas veces se dan por sentados: tomar agua potable directamente del tubo, algo que —como ella misma señala— en muchos países no es posible.

“Parece algo muy normal, pero en muchos países no se puede hace, así que es un privilegio mundial que tenemos”, mencionó.

Somos una democracia

En su mensaje, la actriz recuerda con orgullo que Costa Rica es un país sin ejército, donde el Día de la Independencia no se celebra con soldados ni desfilando militares sino con niños, jóvenes y ciudadanos bailando, marchando y tocando música, contagiando ese “pura vida” que tanto identifica a los ticos.

Sofi también destaca espacios simbólicos como el Teatro Nacional, los conciertos al aire libre y la Plaza de la Democracia, donde familias enteras se han reunido para escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional, un lugar que —como bien lo dice— recuerda que vivimos en una democracia.

Sofía Chaverri invitó a sus seguidores a defender a Costa Rica ejerciendo su voto este domingo. (redes/Instagram)

“Justo esa plaza nos recuerda que somos una democracia, que tenemos el privilegio de haber nacido aquí y tener esa bandera en nuestro corazón y, como si fuera poco, a diferencia de muchos países, tenemos el derecho y el privilegio de salir a votar”, dice.

Finalmente, su mensaje culmina con un llamado claro y directo: valorar ese privilegio que muchos no tienen y salir a votar este domingo, pues participar en las elecciones también es una forma de amar a Costa Rica.