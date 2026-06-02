Sofía Chaverri recibió más de 8 millones de colones en su cuenta bancaria por error y esto hizo con el dinero

La actriz Sofía Chaverri estaba que no podía creer que tuviera tanto dinero en su cuenta. (Instagram/Instagram)

La actriz y creadora de contenido Sofía Chaverri vivió una situación tan inesperada como angustiante, cuando descubrió que tenía casi 18.000 dólares en su cuenta bancaria sin saber de dónde habían salido.

Todo ocurrió este lunes por la mañana, cuando salió de un ensayo y aprovechó que debía esperar el Uber para revisar sus cuentas y pagar algunos servicios de la casa.

“Me meto en la cuenta para pagar la luz y el agua y de repente veo un platal. Yo decía: ‘¿Qué es esto?, ¿por qué tengo tanto dinero en mi cuenta?’”, relató.

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Al revisar los movimientos encontró una transferencia por 17.148 dólares, es decir, más de 8 millones de colones al tipo de cambio actual.

La sorpresa fue tan grande que, según contó, por un momento hasta pensó que la vida le había dado una agradable sorpresa.

“Yo dije: ‘Señor, me has mirado los ojos’. Yo estoy decretando tener contratos por eso y más”, bromeó.

Sofía Chaverri recibió casi 18 mil dólares por error

Un error sin saber

Sin embargo, la emoción le duró poco. Al revisar con más detalle notó que el depósito provenía de una empresa que efectivamente es cliente suyo, pero la cifra no coincidía con ningún pago que estuviera esperando.

Fue entonces cuando decidió comunicarse con la compañía para reportar lo sucedido y ni cuenta se habían dado del error.

Después de confirmar la equivocación decidió ir al banco para devolver el dinero, pues no podía hacer una transacción tan grande de dinero por medio de su celular.

“No hubiera podido dormir tranquila sabiendo que te dinero esa cantidad de dinero en mi cuenta sabiendo que no es mío. O sea, si fuera mío imagínate estuviera de vacaciones en las Bahamas. Obviamente, se iban a dar cuenta en algún momento”, afirmó.

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La actriz confesó que el dinero estuvo apenas unas horas en su cuenta porque Dios la hizo “muy honrada”.

Al final, la famosa “Rosalinda” se quedó sin los miles de dólares, pero con la tranquilidad de haber actuado correctamente.