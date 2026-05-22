Sofía Chaverri vivió en carne propia y en el peor momento el mayor terror de cualquiera

La talentosa actriz Sofía Chaverri pasó este jueves por uno de esos momentos que nadie quisiera vivir y que, según confesó, la dejó muerta de vergüenza.

Sofi contó que experimentó una incómoda situación en pleno gimnasio y frente a muchísima gente, justo cuando el lugar estaba más lleno.

Sofía Chaverri es bastante reconocida y querida en el país. Fotografía: Archivo LT. (redes/Instagram)

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Sofía Chaverri sufrió inesperado accidente en el gimnasio

Según relató en redes, todo ocurrió cuando ya estaba terminando su rutina y acomodando las pesas en su lugar.

“Se me rompió el buzo en el gimnasio, justo terminando el entrenamiento y guardando las pesas para dejarlas en su lugar”, contó Sofía junto a fotografías censuradas del incidente.

La actriz reconoció que el momento fue sumamente incómodo por la cantidad de personas que había alrededor.

“¡Qué horror! Horroroso. A culillo pelado y cuando el gimnasio está más lleno, a la hora que nunca entreno: 6:30 de la tarde, se me rompió el pantalón”, dijo entre risas.

Sofía Chaverri contó lo que le pasó con esta foto que evidencia la magnitud del incidente. Fotografía: Instagram Sofía Chaverri. (Instagram/Instagram)

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La actriz tuvo que improvisar para salir del lugar

La prenda deportiva se rasgó completamente en la parte trasera, dejando expuesta la ropa interior de Sofía Chaverri y obligándola a buscar ayuda para salir sin llamar la atención.

Por eso, agradeció a la persona que la ayudó prestándole una jacket para “poder bajar y sacar mi suéter del vestidor de mujeres y no ir a culo pelado”, comentó tomándose la situación con humor.

Sofía Chaverri mostró cómo quedó el buzo y bromeó con el tema. Fotografía: Instagram Sofía Chaverri. (Instagram/Instagram)

Sofía aprovechó el momento para bromear

La actriz también reveló que, justo ese día, no llevaba ropa extra, algo que normalmente acostumbra hacer.

Además, mostró cómo quedó totalmente inservible el buzo rosado y hasta aprovechó para lanzar una indirecta a posibles patrocinadores de ropa deportiva.

Sofía Chaverri cuenta lo que le pasó

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“Lo que sí es cierto es que mis nalgas están más grandes”, dijo buscando el lado gracioso al vergonzoso momento.

Pese al susto y la pena, Sofía Chaverri terminó tomándose la experiencia con humor y compartiéndola con sus seguidores en redes sociales.