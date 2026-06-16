Sofía Rojas, hija de Gustavo Rojas y Tatiana Zamora, estará en otro programa mexicano muy conocido. Instagram

La actriz costarricense Sofía Rojas sigue sumando experiencias en México y este miércoles tendrá una oportunidad que le recordó una de las etapas más felices de su juventud.

La hija de los actores Gustavo Rojas y Tatiana Zamora anunció en sus redes que será presentadora invitada en el reconocido canal musical Telehit, una noticia que la tiene especialmente emocionada.

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Según contó, estará al aire de 6 p.m. a 6:30 p.m. y espera contar con el apoyo de sus seguidores para que esta experiencia pueda repetirse en el futuro.

“Hace mucho no hago esto y me encantaría de verdad que me acompañen mañana”, comentó la joven actriz, quien invitó a sus seguidores a verla ya sea por la señal del canal o mediante la transmisión disponible en TikTok.

Sofía Rojas estará en otro programa mexicano

Lo que más llamó la atención fue que esta nueva faceta le hizo recordar sus años en VM Latino, donde tuvo sus primeros acercamientos con la televisión musical.

La noticia llega en un momento muy positivo para Sofía, quien hace poco celebró su participación en producciones de la televisión mexicana como La Rosa de Guadalupe y otros proyectos para la plataforma Vix.

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La tica espera que el apoyo del público la ayude a seguir sumando oportunidades como esta.

“Ojalá sean más veces las que pueda estar por ahí (en Telehit), pero eso va a ser si ustedes van a verme y me dicen cosas bonitas”, concluyó.