Sofía Rojas revela cómo logró protagonizar capítulo de La Rosa de Guadalupe y el proyecto en el que trabaja ahora

La actriz costarricense Sofía Rojas Zamora tiene más de tres años radicada en México. (Cortesía/Cortesía)

Cuando Sofía Rojas tomó la decisión de dejar Costa Rica para irse a México a estudiar actuación, sabía que el camino no sería sencillo.

Lo que no imaginaba era que tres años y medio después estaría dando sus primeros pasos en la televisión mexicana, participando en producciones de Televisa y soñando con proyectos cada vez más grandes.

La joven actriz, hija de los reconocidos actores Gustavo Rojas y Tatiana Zamora, acaba de protagonizar un capítulo de La Rosa de Guadalupe, y ya suma una nueva experiencia en una producción para la plataforma VIX, mientras continúa tocando puertas en una de las industrias más competitivas de Latinoamérica.

“Yo siento que la carrera de actuación no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No es como que tan rápido conseguimos las cosas o los proyectos. Yo creo que a los actores a los que les va bien es a los que, a pesar del millón de no que nos dan, porque nos dan muchos no, esperan y siguen resistiendo hasta que les den el sí”, dijo.

Sofía Rojas nos contó cómo fue protagonizar un capítulo de La Rosa de Guadalupe. (Cortesía/Cortesía)

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Sofía se graduó en diciembre pasado del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, una de las escuelas de actuación más prestigiosas de México. Desde entonces, ha empezado la etapa que más soñó durante sus años de estudio, que es buscar oportunidades frente a las cámaras.

Actriz tica Sofía Rojas en producciones mexicanas

Tocando puertas

Y según contó, su participación y protagónico en La Rosa de Guadalupe llegó gracias a su insistencia y perseverancia.

“Yo veía que muchos de mis compañeros ya estaban en proyectos, entonces dije: ‘Bueno, voy a darme una vuelta por las oficinas de producción de Televisa’. Ahí uno entrega su material y su currículum a los directores de casting. Fui a las oficinas de La Rosa de Guadalupe, dejé mi material y me dijeron que tenían un personaje donde yo podía calzar, pero que generalmente no escogían gente sin experiencia. Yo pensé que no iba a pasar nada, pero al día siguiente me llamaron para decirme que sí”, contó muy feliz.

La oportunidad llegó más rápido de lo esperado. En cuestión de días estaba realizando lecturas, pruebas de vestuario y preparándose para grabar un personaje que llevaba gran peso dentro de la historia.

Sofía Rojas contó que quedó impresionada con la cantidad y calidad de producción de La Rosa de Guadalupe. (Cortesía/Cortesía)

Dicho capítulo lo grabó en octubre de 2025 y se transmitió al mes siguiente en México; sin embargo, en Costa Rica se proyectó hasta hace unos días.

“A mí no hay nada que me haga más feliz que actuar. Cuando me llamaron, me puse muy feliz y también nerviosa porque tenía que pedir permiso en el CEA para poder grabar. Por dicha, todos mis maestros me apoyaron”, mencionó.

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Pero lo que más recuerda con especial emoción es el momento en que llegó al set y vio por primera vez la magnitud de la producción, pues asegura que es “impresionante”.

“Había tres campers, camiones para escenografía, utilería, catering y una cantidad enorme de personas trabajando. Para mí fue impactante verlo. Fue una experiencia muy bonita y me hicieron sentir supercómoda desde el primer momento”, recordó.

Actriz costarricense apenas está iniciando su carrera actoral en México. (Cortesía/Cortesía)

Actualmente, también forma parte de una micronovela para la plataforma VIX, un proyecto que todavía no se estrena, y del cual no puede hablar mucho, pero que significa un paso más en su carrera.

“Vamos constantemente a reportarnos (una vez a la semana) para que no se olviden de nosotros. Es parte del trabajo. Uno tiene que estar ahí (en la oficina de reparto) diciendo: ‘Aquí estoy, cuando tengan algo, acuérdense de mí’”, expresó.

Actriz tica Sofía Rojas en producciones mexicanas

Otro trabajo más

Pero la actuación no es lo único que ocupa sus días. Desde que se graduó del CEA, también trabaja en el área de producción de una telenovela de Televisa llamada “El Renacer de Luna”, donde colabora en la coordinación musical.

Dicha producción se estrena el 22 de junio y también le dieron la oportunidad de grabar los coros de algunas canciones.

“Ha sido una experiencia muy bonita porque me permite aprender otras partes de una producción. Trabajo con los escritores de las canciones y me encargo de coordinar grabaciones, versiones musicales y todo lo que tiene que ver con la música de la novela”, dijo.

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La experiencia incluso le ha permitido acercarse a figuras que admira profundamente y explorar otra de sus grandes pasiones como es la música, pues se la pasa en estudios de grabación.

“Siempre me ha gustado cantar y escribir. Creo que los artistas buscamos expresarnos de muchas formas. En algún momento me gustaría desarrollar más esa parte y empezar a sacar mi propia música”, confesó.

Actriz tica Sofía Rojas en producciones mexicanas

Ni tan sola, pero extrañando

Aunque la aventura por la tierra del tequila le ha regalado nuevas oportunidades laborales e incluso el amor, pues desde hace un año tiene una relación con un actor mexicano que conoció mientras estudiaba, admite que extraña profundamente Costa Rica.

“Extraño todo. Extraño la naturaleza, el silencio, los desayunos de mi abuelita, el gallo pinto, mi familia. Aquí es una ciudad muy caótica. Yo vengo de vivir rodeada de montaña y árboles. Pero trato de hablar todos los días con mi mamá. Ella, además de ser mi mamá, es mi mejor amiga”, mencionó.

Tatiana Zamora y Gustavo Rojas son los papás de Sofía, de ellos viene su vena artística. (sofi20rojasz)

Sofi no solo se ha enfocado en hacer casting para proyectos de Televisa, sino que también ha tocado puertas en producciones como Netflix, Prime Video y HBO. Sin embargo, tiene muy claro que apenas está comenzando y que los grandes papeles tardan en llegar, por lo que hay que seguir luchando y trabajando para que se dé.

“Es importante no compararse con el proceso de los demás. Cada quien tiene su momento y sus oportunidades. Hace cinco años jamás imaginé que tendría acceso a castings para plataformas como Prime o Netflix. Así que trato de disfrutar cada oportunidad que aparece y seguir trabajando para lo que viene”, concluyó.