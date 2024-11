Sophia Rodríguez vive un gran milagro y lo grita a los cuatro vientos

Sophia Rodríguez celebra feliz y agradecida nueve años de su nueva vida. (Instagram)

Tras nueve años de arrastrar las secuelas de la cirugía de un tumor cerebral que le hicieron en el 2016, Sophia Rodríguez gritó a los cuatro vientos este lunes el milagro que vive.

La chef y presentadora de canal 7 habló sobre esa operación y lo que pasó con su salud luego del procedimiento médico, al celebrar un aniversario más del día que entró al quirófano.

LEA MÁS: La chef Sophia Rodríguez se topó con una estrella de la cocina de una forma que es de no creer

El lunes en Instagram, la empresaria compartió varias historias recordando aquel momento de hace nueve años, que marcó el inicio de una nueva vida para ella, según reconoció.

Luego de narrar las luchas a las que se enfrentó tras la cirugía, Sophi dio la feliz noticia de que “ya por fin” está sana luego de que los dolores crónicos desaparecieran y ella retomara su vida con total normalidad.

Sophia Rodríguez junto a su esposo y la hija de ambos. (Instagram)

“Hoy (el 25 de noviembre) se cumplen nueve años desde que me operaron para quitar un tumor cerebral de mi cabeza. En esos nueve años el tiempo pasó volando, pero a la vez, cada uno de los días posteriores en los que tenía dolor crónico, se sintieron eternos”, dijo al inicio de un “reel” de Instagram.

La ojiverde recordó que a pesar de que su cirugía fue exitosa porque le lograron extraer el tumor, le tocó arrastrar las secuelas de un dolor crónico en uno de los costados de su cabeza, pero eso desapareció tras nueve años.

El milagro que vive la chef Sophia Rodríguez

LEA MÁS: Chef Sophia Rodríguez celebra no tener que medicarse para combatir temible enfermedad

“Después de nueve años, hablo en pasado porque sí, ya por fin estoy sana: no tengo dolor, todas las molestias se fueron, ya no tengo que tomar tratamiento médico y ya no tengo que ir a ninguno de los muchísimos especialistas que tuve que consultar para tratar de remediar esta situación”, celebró.

También recordó que en medio de todo eso Dios nunca la abandonó y le dio la fuerza para sobrellevar el embarazado de Juliana, de año y cuatro meses, que tuvo muchas complicaciones por ese padecimiento de su pasado.

Sophia Rodríguez escribió esto en su Instagram al compartir el video su aniversario. (Instagram)

Agradeció, además, porque pudo superar un parto y completar el proceso de lactancia de su hija, cosas que en mucho tiempo vio imposibles.

“Este año pude volver a vivir mi vida normal: a correr, a boxear y hacer todas las cosas que me encantan y les puedo decir que en todo momento mi fe me sostuvo y tenía presente que yo tenía una enfermedad, pero yo no era esa enfermedad y esa fue mi fortaleza”, terminó.

Como parte de su agradecimiento y festejo por su nueva vida, a Sophi le cantaron cumpleaños en familia y hasta candelitas apagó.

Sophia Rodríguez celebra 9 años de "nueva vida"

LEA MÁS: La cirugía por tumor cerebral le complica a Sophia Rodríguez sus últimas semanas de embarazo