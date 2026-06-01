Sophia Umaña respondió sin filtros por qué no compartió fotos con Celso Borges en su viaje

Sophia Umaña es una de las presentadoras del espacio 4:13 que se transmite en las redes de La Teja a las 10 a.m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sophia Umaña, presentadora de 4:13, regresó al país luego de disfrutar varios días de vacaciones en Europa, un viaje que estuvo rodeado de rumores debido a su cercanía con el futbolista Celso Borges.

La influencer aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram para interactuar con sus seguidores y responder consultas sobre los destinos que visitó, recomendaciones de restaurantes y algunos detalles de su recorrido por el Viejo Continente.

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Sin embargo, entre las preguntas no faltó una relacionada con el jugador de Liga Deportiva Alajuelense. Un seguidor quiso saber por qué no compartió fotografías o videos junto a Borges durante el viaje.

Lejos de esquivar el tema, Sophia respondió de manera directa y sin rodeos: “Básicamente, porque no me da la gana”.

La respuesta llamó la atención porque, aunque no confirmó públicamente que viajara junto al mediocampista rojinegro, tampoco lo negó.

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Celso Borges y Sophia Umaña compartieron fotos de su viaje por Europa en los mismos lugares solo que separados. (Instagram/Instagram)

Desde hace varios meses circulan rumores sobre un posible romance entre ambos. Incluso, semanas atrás trascendieron imágenes en las que se les observaba juntos en el aeropuerto de Madrid, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Durante las vacaciones, tanto Celso como Sophia compartieron contenido de distintos lugares de Europa, aunque siempre por separado, manteniendo en privado los detalles de su aparente escapada juntos.