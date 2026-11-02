Stefanía Colombari recordó el doloroso momento que vivió durante el funeral de su mamá hace un año

Stefanía Colombari, presentadora de Telenoticias y 7 Días, recordó a su mamá a un año de su fallecimiento. (redes/Instagram)

La periodista y presentadora de Telenoticias Stefanía Colombari enfrenta este 2 de noviembre una fecha muy difícil, pues se cumple un año del fallecimiento de su mamá, Grace Coto Echeverría.

Para recordar a la mujer que le dio la vida, la comunicadora compartió un video cargado de fotografías y recuerdos de ambas, acompañado de un mensaje tan íntimo como conmovedor, en el que dejó ver lo difícil que ha sido aprender a vivir con su ausencia.

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Stefanía Colombari recuerda así a su mamá a un año de su partida

“Hoy se cumple un año de que mi mamá trascendió y en mi casa hay un álbum de fotos vacío, lleno de todos los momentos en los que ella ya no va a estar”, mencionó.

Colombari reconoció que siente que la perdió demasiado pronto, pues cree que todavía tenía muchos momentos para compartir con ella, consejos que pedirle y hasta regaños que recibir.

Sin embargo, una de las confesiones más fuertes de su relato fue recordar lo que vivió durante el funeral, cuando la realidad de la pérdida parecía demasiado difícil de aceptar.

“En la funeraria pedí a su personal romper los sellos del ataúd para asegurarme que ella, el roble de mujer que me dio la vida, seguía ahí. ¿Y si no era ella? ¿Y si mi mamá estaba en algún otro lado, viva, sobreviviendo?“, recordó.

Stefanía Colombari junto a sus papás. (redes/Instagram)

La periodista de 7 Días explicó que este primer año sin su presencia física ha sido la prueba más dura de su vida y que las fotografías compartidas no alcanzan a reflejar la conexión tan profunda que existía entre ellas.

También se cuestionó si tuvo suficiente tiempo para aprender todas las enseñanzas de su mamá y si podrá seguir siendo una digna representante de los valores que ella le inculcó, mientras continúa buscando su propia felicidad.

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Y contó que el año de enfermedad de su mamá le enseñó hasta dónde puede llegar una persona por intentar salvar la vida de alguien que ama. Ahora, después de su partida, le ha tocado aprender a darle un nuevo significado a ese amor.

Stefanía Colombari era muy unida a su mamita. (redes/Instagram)

“Nadie nos enseña que quienes se han ido físicamente siguen a nuestro lado, ya sin su estuche, sin su cuerpo físico. Supongo que me queda toda una vida para aprenderlo”, expresó al cerrar su reflexión.

La reportera de Teletica nos había contado que su mamá murió a consecuencia de un cáncer y que vivir ese proceso de enfermedad con ella fue bastante duro para su familia.