Steven Sibaja espera no arratonarse en la pista de Dancing with the Stars este domingo

Steven Sibaja confesó que en otras ocasiones lo habían invitado a Dancing, pero hasta ahora tuvo el chance para aceptar ensayar. Instagram

El cantante Steven Sibaja estará de invitado en la tercera gala de Dancing with the Stars de este domingo.

El sancarleño que se dio a conocer en el 2019 cuando ganó un cupo para participar en el programa La Voz México dice estar arrotonado de ensayar y asuguró que aunque bailar no es lo suyo, el reto de tirarse a pista le gustó mucho.

Él bailará con una joven de nombre Belén Rojas, quien es parte del staff de bailarinas extra del programa de Teletica.

“Siempre me ha gustado el formato del programa pero no descartaba que fuera muy difícil porque claramente hay que tener buena condición física, hay que ensayar mucho y ya ésta semana que he estado involucrado de lleno me he dado cuenta que realmente no es muy difícil porque eso no es ir a una fiesta y salir a bailar y ya”, mencionó.

Ella es Belén Rojas la bailarina con la que debutará Steven en la pista. Instagram

Sibaja confesó que ya se siente arratonado por las posturas que tiene que hacer para la coreografía y que solo espera que no se le olvide un solo paso porque ha sido mucha la información que han recibido en cuanto a las reglas del ballroom.

“Mis piernas ya lo saben, ando todo arratonado, todo adolorido, pero ahí dándole con la mejor actitud. Quiero poner todas las ganas posibles y estoy agradecidísimo con la oportunidad que me están dando”, agregó.

Esta no es la primera vez que lo invitan a participar en Dancing; sin embargo, en las ocasiones anteriores no pudo decir que si porque estaba fuera del país.

Le saca el jugo

Steven además confesó que ha hecho muy buena química con su bailarina, a quien considera muy paciente y disciplinada.

“Me ha sacado todo el jugo posible y prácticamente no me deja ni descansar”, dijo entre risas.

Con esta probadita el artista confesó que ya le está gustando la idea de aceptar ser una de las estrellas en alguna próxima temporada, pues ya vio que se puede aprender la coreografía en unos dos días.

Steven participó en el programa La Voz México donde sorprendió con su talento a cantantes como Alejandra Guzmán. Archivo (Instagram)

“Eso me motivó mucho, me dio confianza, porque nunca he bailado así de manera profesional y yo le temía mucho a la memoria, le tenía horror a no poder aprenderme los pasos, a hacer toda la rutina rápido, y más bien fue superrápido. Creo que el ser músico y llevar la música en la sangre me ayuda un poco con eso de los tiempos, pero sí ha sido un reto superbonito que hace mucho tiempo esperaba cumplir la verdad”, expresó.

En la cuarta gala, del domingo 17 de julio, la invitada especial será la presentadora y periodista Montserrat Del Castillo.

Montserrat Del Castillo estará en la pista de Dancing la próxima semana. Instagram

