Lucía Jiménez y Tapón preparan una coreografía con la música del cantante para la gala de este domingo en Mira quién baila. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

El cantante nacional Christian Gómez, conocido como Tapón, se prepara para vivir una de las presentaciones más especiales de su paso por Mira quién baila (MQB), pues en la décima gala volverá a compartir la pista con su hija Mariángel.

Y como si eso no fuera suficiente, la presentación tendrá un ingrediente que seguramente despertará la nostalgia de sus seguidores, pues la coreografía estará acompañada por una mezcla de sus propias canciones, entre ellas el recordado tema “Creada a mi manera”, además de otros éxitos musicales.

De esta manera, Tapón no solo tendrá la oportunidad de lucirse en la pista, sino también de compartir con el público parte de su historia artística.

LEA MÁS: Michael Rubí nos revela por qué dejó en pausa su trabajo con Gloria Trevi para volver a Mira quién baila

Tapón prepara una presentación especial para Mira quién baila

No será la primera vez que ambos protagonizan un momento especial en el programa. En la gala del domingo pasado ya habían bailado juntos, pero al ritmo de swing criollo, y el cantante dejó claro lo importante que fue para él tener a su hija a su lado. Incluso, confesó que esa presentación había sido el momento más feliz de toda la temporada.

Pero la décima gala también tendrá otro reto para el artista y su compañera Lucía Jiménez, pues deberán presentar una coreografía de contemporáneo con la canción “Love the Way You Lie”, de Eminem y Rihanna.

Ya solo quedan tres galas en Mira quién baila. (Cortesía/Teletica)

Esta gala tendrá dos coreografías por pareja y será clave para los participantes, quienes cada vez están más cerca de la gran final de la competencia. De hecho, este domingo anunciarán a los últimos nominados de la temporada, pues la gran final será el 6 de diciembre.

Así bailarán este domingo

Por otra parte, Yessenia Reyes y JP Olivato se menearán al son de los ritmos del reguetón con BZRP y la rumba con “¿Qué vas a hacer esta noche?”.

Alhanna Morales y Antuan Fallas tendrán que mostrar su lado romántico con una bachata al ritmo de “Sobredosis” y luego cambiarán completamente de estilo para bailar contemporáneo con “Thinking Out Loud”.

Michael Rubí y Karla Quesada también tendrán una combinación de ritmos, pues presentarán un pasodoble con música de Måneskin y un bolero criollo con “Coleccionando Heridas”.

LEA MÁS: Sin pelos en la lengua, esposa de Christian Bolaños dice lo que no le gustó de Mira quién baila

Los jueces de Mira quién baila anunciarán este domingo los últimos sentenciados de esta temporada. (Teletica Formatos /Instagram)

Mientras tanto, Ariana Herrera y Mauricio Artavia, conocido como Papi Pazz, tendrán rock and roll con “Mi cacharrito” y tango con “Sweet Dreams”.

La gala también tendrá un invitado especial, pues el creador de contenido Byron Díaz, quien se subirá a la pista para bailar salsa junto a Tatiana Sánchez, quien anteriormente fue la pareja de baile del exparticipante Alex Alvarado.