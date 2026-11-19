La pastelera y creadora de contenido, Jazmín Salas, no se anduvo con rodeos y, sin pelos en la lengua, dijo lo que no le gustó de su paso por Mira quién baila (MQB).

Salas salió de la competencia el pasado 15 de noviembre tras perder el pulso contra el comediante Mauricio Artavia, Papi Pazz. Ella hizo pareja con César Abarca.

Jazmín Salas salió expulsada el domingo 15 de noviembre de Mira quién baila. (Cortesía/Teletica)

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A cuatro días de su expulsión del reality de baile de canal 7, Jazmín contestó algunas preguntas que le hicieron en redes y ahí dijo qué fue lo que le desagradó del proyecto.

“Esta respuesta es muy polémica, pero lo que voy a decir no es en contra del formato ni del programa ni nada”, aclaró Salas.

“El ‘hate’ que se recibe es exagerado”

La esposa del exfutbolista Christian Bolaños dijo que lo peor de ser parte del proyecto fue el montón de “hate” que recibió a través de las redes sociales.

“El ‘hate’ que se recibe es exagerado. Es exagerado como pasé a ser una persona tan odiada, que no entiendo ni por qué. Gracias a Dios, yo mental y psicológicamente estoy muy bien dentro de lo que cabe, porque manejo un grado de locura, pero era enorme la cantidad de ‘hate’ que recibía y era loco porque no era que me llegaba a mí directo, sino en los videos colaborativos de MQB”, afirmó Salas.

"¿Qué no le gustó de Mira quién baila?": Jazmín Salas responde

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Lo más lamentable, mencionó, era que la mayoría de esos comentarios feos que recibió provenían de mujeres.

Hasta criticaron su físico

“Se metieron con mi físico, con mi movimiento (con eso no podía hacer nada porque siempre dije que lo peor que podían decir de mí era que la doña de Bolaños no baila nada) y de eso estaba muy consciente, pero era una locura (las críticas)”, enfatizó.

Jaz explicó que su esposo le advirtió respecto a ese tema cuando Teletica Formatos le ofreció el proyecto, pero ella no dimensionó la situación.

“Una de las cosas que Christian me dijo fue que iba a aceptar un formato o un proyecto bonito, pero que conllevaba ‘hate’, que la gente iba a hablar, a criticar y a despellejar y todo bien, no pensé caer en el juego de nadie, pero qué locura”, comentó.

Jazmín Salas disputó su continuidad en Mira quién baila junto con el comediante Mauricio Artavia, Papi Paz. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

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