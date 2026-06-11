Tapón criticó a artistas de la inauguración del Mundial 2026: “Apréndanse bien la cancioncita”

Shakira encendió al público con su canción 'Dai Dai' en el Estadio de la Ciudad de México. (TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP)

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 estuvo llena de color y estrellas internacionales como Shakira, J Balvin, Belinda y Danny Ocean, pero no todo fue aplausos. El cantante costarricense Christian Gómez, conocido como “Tapón”, lanzó una fuerte crítica a varios de los artistas que participaron en el espectáculo.

El intérprete compartió su opinión en redes sociales luego de ver el acto inaugural y, aunque reconoció que le gustó mucho el evento y la presencia de numerosos artistas latinos, señaló un detalle que no pasó desapercibido para él: el uso del playback.

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Tapón aclaró que no tiene ningún problema con que los artistas recurran a esta técnica, especialmente en producciones tan complejas como una inauguración mundialista.

“Yo no tengo nada en contra del playback. Lo entiendo perfectamente por temas de monitoreo, retraso de micrófonos y muchas otras cuestiones técnicas”, explicó.

Tapón y su opinión de la inauguración del Mundial 2026

Sin embargo, el cantante considera que algunos artistas no hicieron ni el mínimo esfuerzo para disimularlo.

“Si van a hacer playback, hagan un esfuercito para que no parezca que es playback. Apréndanse bien la cancioncita”, comentó.

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Tapón aseguró que le gustó el acto inagural del Mundial 2026, pero no lo que hicieron algunos de los artistas invitados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según Tapón, hubo momentos en los que algunos de los intérpretes parecían olvidar que debían sincronizar sus labios con la canción.

“Hubo artistas que en cierto momento ya se suponía que estaban cantando y no estaban cantando, ni movían la boca. Se les olvidaba, volvían a poner el micrófono. Bueno, en fin, esas son cosas que pasan”, criticó.

A pesar de ese detalle, el artista nacional destacó el trabajo realizado en otros aspectos de la ceremonia.

“De ahí para allá, todo lo demás muy bien. Las coreografías, los vestuarios, todo muy pintoresco, muy bonito, como es México”, expresó.

Tapón también celebró que la inauguración tuviera una fuerte presencia latina, algo que considera lógico tomando en cuenta que el primer acto se realizó en territorio mexicano.