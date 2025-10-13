Tapón estuvo en Mira quién baila cuidando a una de las bailarinas, ¿a quién era?

Christian Gómez, Tapón, llegó a Mira quién baila, pero no ha bailar ni cantar. (Instagram)

Christian Gómez “Tapón” anduvo en el camerino y entre el público de Mira quién baila en su quinta gala, pero no porque iba a cantar y menos a bailar.

El cantante llegó a cuidar y apoyar a una de las bailarinas que estaría en el programa, pero que no pertence propiamente a la producción de Teletica.

Christian Gómez, "Tapón" llegó a Mira quién baila (MQB) a apoyar a estos jóvenes bailarines, pues una de ellas es su hija. (redes/Instagram)

El oriundo de Alajuelita llegó desde temprano a las instalaciones de Teletica porque su hija Mariangel Gómez iba a bailar con sus compañeros de la compañía de baile a la que pertenece.

Los jóvenes bailarines fueron contratados para hacer una presentación para una marca patrocinadora del programa y el cantante no se perdió detalle del baile de su retoño.

Mariangel Gómez, hija de Tapón, bailó este domingo en Mira quién baila (MQB). (redes/Instagram)

Mariangel es campeona a nivel nacional e internacional del ritmo de salsa, por lo que obviamente su presentación y la de sus compañeros iba a estar a la altura del programa.