Tatuador Max Rodríguez comparte el triste video de cómo murió su gato y busca a los responsables

El tatuador costarricense Max Rodríguez compartió el triste video de cómo murió su gatito Mostaza, luego de horas de búsqueda tras desaparecer de su casa en Santo Domingo de Heredia, este miércoles.

Max publicó en sus historias de Instagram la grabación de una cámara de seguridad que captó el momento en que el animalito fue, al parecer, atropellado por un carro azul y después por un camión.

LEA MÁS: Tatuador Max Rodríguez recibió una noticia que lo tiene con su corazón destruido

Así murió el gatito del tatuador Max Rodríguez

Publicó el video y luego decidió eliminarlo

Rodríguez publicó la grabación, pidió ayuda para dar con el conductor del vehículo azul y minutos después desapareció el video.

“Sinceramente no quiero tener el video aquí en un momento tan doloroso”, mencionó a modo de explicación del por qué eliminó la publicación.

La Teja alcanzó a descargar el video, pero por lo sensible del material, censuramos el momento preciso en que el animalito es atropellado.

LEA MÁS: Tatuador Max Rodríguez le da una lección de vida a un seguidor que le deseó el mal

Max Rodríguez es un tatuador muy conocido en Costa Rica. Fotografía: Instagram Max Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Ya identificó al conductor responsable

Max pidió ayuda a la gente para dar con el chofer del automóvil y después contó que ya tenía el número de placa del carro.

“Ya dimos con el número de placa del responsable. Seguiremos hasta el final para esclarecer lo sucedido. Los mantendré informados”, dijo el popular tatuador.