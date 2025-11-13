Farándula

Tatuador Max Rodríguez comparte el triste video de cómo murió su gato y busca a los responsables

Artista está destrozado porque Mostaza fue encontrado sin vida la tarde de este miércoles tras varias horas desaparecido

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

El tatuador costarricense Max Rodríguez compartió el triste video de cómo murió su gatito Mostaza, luego de horas de búsqueda tras desaparecer de su casa en Santo Domingo de Heredia, este miércoles.

Max publicó en sus historias de Instagram la grabación de una cámara de seguridad que captó el momento en que el animalito fue, al parecer, atropellado por un carro azul y después por un camión.

LEA MÁS: Tatuador Max Rodríguez recibió una noticia que lo tiene con su corazón destruido

Así murió el gatito del tatuador Max Rodríguez

Publicó el video y luego decidió eliminarlo

Rodríguez publicó la grabación, pidió ayuda para dar con el conductor del vehículo azul y minutos después desapareció el video.

Sinceramente no quiero tener el video aquí en un momento tan doloroso”, mencionó a modo de explicación del por qué eliminó la publicación.

La Teja alcanzó a descargar el video, pero por lo sensible del material, censuramos el momento preciso en que el animalito es atropellado.

LEA MÁS: Tatuador Max Rodríguez le da una lección de vida a un seguidor que le deseó el mal

Tatuador Max Rodríguez
Max Rodríguez es un tatuador muy conocido en Costa Rica. Fotografía: Instagram Max Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Ya identificó al conductor responsable

Max pidió ayuda a la gente para dar con el chofer del automóvil y después contó que ya tenía el número de placa del carro.

Ya dimos con el número de placa del responsable. Seguiremos hasta el final para esclarecer lo sucedido. Los mantendré informados”, dijo el popular tatuador.

Tatuador Max Rodríguez
La muerte de Mostaza dejó a Max Rodríguez con su corazón destrozado. Fotografía: Instagram Max Rodríguez. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Max Rodrígueztatuadores costarricensesmaltrato animal
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.