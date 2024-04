TBT: Angie Cantillo guarda como un tesoro foto con su abuelito por una tierna razón

La periodista Angie Cantillo, de canal 8 de Multimedios, guarda con mucho amor una foto junto a su abuelito por una tierna razón.

Esa foto se la tomaron cuando la reportera estaba apenas en el kinder y don Miguel Elizondo, su abuelo paterno, era como su papá pues siempre velaba por ella.

Hace 14 años él partió de este mundo, por lo que observar esa foto le trae gratos recuerdos de cuando se criaba junto a él.

“Mi abuelito fue literalmente otro papá, él falleció a causa de la diabetes y tenía Alzheimer ya al final y uno de los recuerdos que tengo es que en la etapa final me decía que le robara plata a mi mamá, en su inocencia y en su enfermedad, para ir a comprarnos confites y helados. Siempre me pasaba cuidando, a las 6 p. m. ya tenía que tener el suéter puesto, ya comida y ya acostada porque era sumamente quisquilloso conmigo, me pasaba cuidando, me alcahueteaba un montón de verdad que es de las personas que más deseara tener ahorita en momentos presentes”, recordó.

Cantillo contó que su abuelito falleció muy joven, cuando ella estaba en la escuela, y que era de los que no podía escuchar una pieza de la Sonora Santanera porque se tiraba de inmediato a pista.

Además, de que era sumamente alegre, se ganaba la vida como panadero, entonces jamás olvida aquellas madrugadas donde se levantaba a las 5 a. m. para ayudarlo. De cariño él le decía Chita.

Según contó, hacía el mejor pan y queque seco de todos y eran tan cómplices que a escondidas le daban pan a la perra de la casa y por eso se les hizo bien obesa.

“Siempre suelo ver fotos de él porque me hubiese gustado que estuviera en estos tiempos y que viera en lo que me he convertido y hacia dónde voy, y que se sienta orgulloso de lo poquito que he logrado, sé que le hubiera gustado mucho vivir estos tiempos bonitos en familia”, mencionó.

Angie Cantillo es la que presenta el noticiero Telediario, de canal 8.

Por esa tierna razón es que Angie guarda con mucho amor ese viejo recuerdo en su ahora casa de casada.