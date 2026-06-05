Telenoticias se realizó fuera del set de canal 7, ¿qué fue lo que pasó?

Telenoticias se presentó este 5 de junio fuera del set de canal 7. (redes/Captura de video)

Los televidentes más madrugadores de Telenoticias se llevaron una sorpresa este viernes al encender el televisor y notar que algo era muy diferente en la transmisión del noticiero de canal 7.

Resulta que la edición matutina y la meridiana no comenzaron desde el tradicional set de Teletica, sino desde las impresionantes faldas del volcán Arenal, en La Fortuna de San Carlos.

Los periodistas Juan Manuel Vargas y Yahaira Piña fueron los encargados de presentar las informaciones rodeados de naturaleza, en una iniciativa especial para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente.

LEA MÁS: Periodista Jason Ureña revela cómo fue vivir encerrado y bajo protección policial por amenazas de muerte

Telenoticias se presentó este 5 de junio desde las faldas del volcán Arenal en San Carlos. (redes/Captura de video)

Esta es la primera vez que el set de Telenoticias se traslada a una locación como esta para realizar gran parte del programa en vivo, por lo que se nota que es parte de los cambios que está implementando su nuevo director Rodolfo González.

Lo extraño es que en la edición meridiana minutos después de iniciado el espacio informativo apareció el periodista Andrés Martínez desde el estudio habitual de canal 7 para continuar con algunas de las noticias del día.

La situación generó curiosidad y no sabemos si se debió a algún inconveniente técnico o si simplemente formaba parte de la dinámica planeada para la cobertura especial.

Juan Manuel Vargas y Yahaira Piña presentaron el noticiero desde La Fortuna de San Carlos. (redes/Captura de video)

LEA MÁS: ¿Figura de Telenoticias es el nuevo refuerzo del Cartaginés?

Lo cierto es que la apuesta de Telenoticias permitió mostrar una cara distinta del informativo y llevar a la pantalla uno de los paisajes más emblemáticos del país en una fecha dedicada a reflexionar sobre la importancia de proteger el medio ambiente.