Teletica anuncia malas noticias para los seguidores de Calle 7 Informativo

Pablo Campos es el presentadora y director de Calle 7 Informativo de Teletica. (redes/Instagram)

La fiebre del Mundial 2026 sigue provocando cambios en la programación de canal 7 y este martes uno de los programas que se verá afectado será Calle 7 Informativo.

Teletica anunció que el espacio conducido por Pablo Campos no saldrá al aire debido a la transmisión del partido entre Francia vs Senegal.

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La televisora informó que la previa del encuentro mundialista comenzará a las 12 del mediodía, por lo que fue necesario realizar varios ajustes en la programación habitual del canal.

Además de la ausencia de Calle 7 Informativo, la edición meridiana de Telenoticias se transmitirá a las 11 de la mañana, mientras que De boca en boca pasará a emitirse a las 3:30 de la tarde.

Los cambios responden al amplio despliegue que está realizando Teletica para llevar a los televidentes toda la emoción de la Copa del Mundo, evento que desde su arranque ha provocado ajustes en varios espacios de la programación regular.

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Por ahora, los seguidores de Calle 7 Informativo tendrán que esperar hasta mañana para volver a disfrutar de las noticias más curiosas y llamativas que presenta el programa, pues este martes el balón vuelve a tomar el control de la pantalla del 7.