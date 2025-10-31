Teletica anuncia nuevo programa y uno de los presentadores ya pasó por Repretel

Teletica contrató a dos populares creadores de contenido costarricenses, Corney y Diego Garro, para conducir su nuevo programa digital, que se estrenará este domingo 2 de noviembre antes de Mira quién baila (MQB).

El nuevo espacio se llama “Streaming Show” y estará dedicado al reality de baile de canal 7, ofreciendo una experiencia completamente digital para los seguidores del formato.

Teletica estrenará nuevo programa relacionado con Mira quién baila solo que es cien por ciento digital. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

LEA MÁS: Periodista Minerva Rojas, de Teletica, mostró a su novio por primera vez

Un show 100% digital y lleno de interacción

“Para nosotros es muy importante acercar MQB Costa Rica a todas las familias del país de formas nuevas y significativas. Este Streaming Show nos permite mostrar el detrás de cámaras y la emoción de la competencia, mientras compartimos momentos que antes solo se veían en televisión. Poder ofrecer esta experiencia digital refleja nuestro compromiso de innovar y mantener viva la conexión con la audiencia”, explicó Vivian Peraza, productora de Mira quién baila Costa Rica.

El programa se transmitirá a las 6:50 p.m. por el YouTube oficial de MQB Costa Rica, donde la audiencia podrá disfrutar de análisis en vivo, momentos inesperados, reacciones instantáneas, comentarios del público y la posibilidad de interactuar directamente con los protagonistas de la noche.

LEA MÁS: Médico Willy Gálvez explica por qué los participantes de Mira quién baila sufren tantas lesiones

“Es una mirada única detrás del espectáculo que no se ve en televisión”, agregó Teletica en un comunicado de prensa.

Corney y Diego Garro son las nuevas fichas de Teletica. En la foto junto a Keylor Navas. Fotografía: Instagram Diego Garro. (Instagram/Instagram)

Corney y Diego llevarán su autenticidad al show

Para canal 7, los creadores aportarán su estilo auténtico y cercano, complementando la personalidad de los famosos competidores y sus bailarines.

Ambos influencers son figuras destacadas en redes sociales por su carisma, humor y conexión con el público joven, por lo que su llegada a Teletica refuerza la apuesta del canal por los contenidos digitales y la innovación.

Este no será el debut de Corney en televisión, ya había trabajado con Repretel en las transmisiones de los partidos eliminatorios de la Selección de Costa Rica.

Corney debutó en televisión en setiembre pasado de la mano de Deportes Repretel. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Daniel Montoya se volvió a lesionar en el ensayo de Mira quién baila, ¿qué le pasó ahora?