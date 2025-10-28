Daniel Montoya se volvió a lesionar en el ensayo de Mira quién baila, ¿qué le pasó ahora?

Daniel Montoya hace pareja con Tatiana Sánchez en Mira quién baila Teletica. (Instagram Mira quién baila/La Nación)

El humorista Daniel Montoya se volvió a lesionar durante uno de los ensayos de Mira quién baila (MQB).

Un mal paso mientras practicaba su coreografía para la próxima gala provocó que tuviera que recibir atención médica otra vez.

El comediante de radio Omega compartió una imagen en su cuenta de Instagram la noche del lunes donde salía en la camilla de un centro médico.

Daniel Montoya se volvió a lesionar la rodilla en ensayo de Mira quién baila. (redes/Instagram)

Según informó el medio Teletica.com, la lesión fue otra vez en la rodilla, la misma que le dio problemas en las primeras galas del programa.

Según informó el médico Álvaro Rivera, lo que el participante tiene es “un poquito de líquido, pero es menos que la vez pasada”, por lo que fue atendido y retirado sin complicaciones.

Este martes además recibió terapia en la clínica de su compañera de competencia Katherinne Campbell.

Volverá a ensayar

Vivian Peraza, productora de MQB, informó que Daniel ya se siente mejor y que volverá a los ensayos por la tarde.

En esta octava gala las parejas deben presentar dos coreografías, por lo que los ensayos con su coreógrafos son más intensos esta semana.

No es la primera vez en que el comediante enfrenta molestias físicas en esta temporada, pues ya había tenido inflamación en las rodillas y posteriormente una molestia en el dedo gordo del pie derecho. En ambos casos logró recuperarse y volver a la pista con energía y buen humor.

Daniel Montoya bailó en esta sétima temporada sin ningún malestar, pero la rodilla lo volvió a traicionar. (Teletica Formatos /Cortesía)

Daniel, conocido por sus ocurrencias en Toros Teletica, ha demostrado que, aunque el cuerpo le juegue en contra, su perseverancia y alegría no se detienen, y los fans esperan verlo darlo todo este domingo en MQB.