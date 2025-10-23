Daniel Montoya revela la vez que casi se ahoga por “jugar de galán”

El humorista Daniel Montoya, que por segunda vez se salvó de la eliminación en Mira quién baila, compartió con La Teja un curioso incidente que le ocurrió hace un tiempo por querer “jugar de galán”.

Montoya nos contó que no es de salir mucho, pero cuando lo hace va con amigos o familiares. En una de esas salidas se le ocurrió hacer kayak, sin imaginar lo que le iba a pasar.

LEA MÁS: Esta es una de las razones por las que el Parque Nacional Manuel Antonio se ha vuelto un lujo

“Una vez en un kayak me puse a jugar de galán y se me volcó el kayak. La que me salvó la vida fue la muchacha mía”, nos contó entre risas.

Daniel Montoya nos contó lo que le pasó en un paseo por “jugar de galán”.

Este tipo de situaciones muestran que, aunque Daniel se divierte y disfruta de la aventura, también ha vivido momentos inesperados.

En estos días también tuvo un susto con su moto, pero por dicha salió ileso. Esa fue otra de las tantas experiencias que ahora suma a su lista de anécdotas.

LEA MÁS: Guanacaste brilla entre los seis mejores del mundo para viajar en 2026, según Forbes

Sus lugares favoritos para desconectarse

Aprovechamos para preguntarle cuáles son los lugares que le gustan para ir a divertirse, aunque por ahora está muy enfocado en el programa de Teletica.

“Me encantan Guanacaste, San Carlos y San Vito de Coto Brus. Me gusta mucho la playa Calzón de Pobre y otra que está escondidita (no recordó el nombre) y también me gusta mucho Paquera”, detalló Montoya.

Antes de salir, siempre se asegura de llevar repelente y revisar el carro, mostrando que, aunque busca la diversión, también planifica sus salidas.

Daniel ya estuvo nominado dos veces en Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Comida y gastronomía que disfruta

Daniel disfruta de la buena comida y le encanta la carne de res y la pasta; además, suele visitar su soda Parientes, un lugar donde se ofrece comida criolla.

El humorista también nos contó que pronto abrirá Paraíso Gastronómico, un restaurante con un concepto más gourmet, en el que se ofrecerá pasta, carnes, pizzas y cócteles.

Pasatiempos y gustos personales

Ahora que está en el programa del 7, su rutina ha cambiado un poco, pero trata de dedicarle tiempo a las personas que lo apoyan.

“Veo el teléfono, veo qué me ponen, trato de contestarle a la gente que me escribe y agradecerles por el apoyo, casi siempre trato de hacer eso.

“A veces no me da chance, pero casi siempre que puedo, aprovecho”, comentó.

El kayak es uno de los deportes que más llama la atención. (University for Peace/Facebook)

Finalmente, Daniel nos contó qué es lo que más le gusta, entre ellos, el café, la aventura, las vacaciones espontáneas, la playa, la montaña, los atardeceres, la compañía de amigos y familia y visitar cataratas.

Sin embargo, confesó que le dan miedo los volcanes, un detalle curioso que demuestra su lado más auténtico.

Montoya se está preparando con todo para volver a brillar en la pista este domingo, durante la sétima gala.