Teletica emociona a mucha gente con este anuncio: “Te bautizo mi canal favorito”, reacciona el público

A media tarde de este jueves, Teletica hizo un anuncio que tiene muy emocionada a muchísima gente.

Tal es la contentera que las personas ya comenzaron a reaccionar al asunto y entre los comentarios hay uno en el que un seguidor bautizó a canal 7 como su favorito.

“¿Preparados para lo que se viene en su Teletica? Más detalles pronto”, posteó Teletica en Instagram con una sugerente imagen que daba pistas respecto al estreno.

Teletica emocionó a su audiencia con este sugerente anuncio. Fotografía: Instagram Teletica. (Instagram/Instagram)

“Algo está por venir…” dice la imagen con la misma letra y colores del programa que transmitirán en poco tiempo.

La pista es tan clara que la gente la identifica sin problema: se trata de Dragon Ball Z.

“De ahora en adelante te bautizo mi canal favorito”, “pero que en la noche, eso sí”, “ojalá den Dragon Ball Z en canal 7, ojalá”, “si se viene Dragon Ball Z que también venga Sailor Moon”, son algunas de las reacciones que acumula la publicación tras casi tres horas de salir a la luz.

Dragon Ball Z es una serie de anime japonesa que continúa la historia de Dragon Ball. Sigue las aventuras de Gokú y sus amigos mientras protegen la Tierra y el universo de poderosos enemigos, desde alienígenas como Vegeta y Freezer; hasta androides y seres mágicos como Majin Buu.

La serie –que se estrenó en 1989– destaca por sus batallas épicas, transformaciones como el Super Saiyajin y un enfoque en la superación personal, la amistad y el honor.

En Latinoamérica, el doblaje comenzó a emitirse en 1997, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno cultural.

Dragon Ball Z es una serie japonesa que con el tiempo se convirtió en un fenómeno cultural. Fotografía: Archivo LT.

La llegada del programa al 7 es parte de la lista de estrenos que el canal tiene previstos para esta segunda mitad del año, donde están series “de la casa” como “Calvo y Crespo detectives” o el reality de baile, Mira quién baila.

