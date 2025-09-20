Farándula

Teletica puso al aire este programa tras abrupto fin de Estado Nacional por renuncia de Lilliana Carranza

Lilliana Carranza renunció sorpresivamente a Teletica el pasado 15 de setiembre

Por Manuel Herrera
Periodista Lilliana Carranza y su programa Estado Nacional de Teletica.
Lilliana Carranza renunció a Teletica el 15 de setiembre y el programa Estado Nacional salió del aire. Fotografía: Archivo LT. (redes/Facebook)

Teletica puso al aire un programa de la casa en el horario que dejó vacante en canal 7 el espacio de análisis de la realidad costarricense, Estado Nacional.

Tras poco más de cinco años al aire, Estado Nacional dejó de transmitirse abruptamente por el canal del trencito debido a la sorpresiva renuncia de Lilliana Carranza.

El programa se transmitía, actualmente, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.

Además de presentar el espacio, Carranza lo dirigió, pero el pasado 15 de setiembre la comunicadora sorprendió con la noticia de que había renunciado a Teletica.

Mario Nájera, nuevo gerente de voz institucional de Teletica, confirmó a La Teja a mediados de semana que Estado Nacional no se producirá más y que el canal retomaría su programación regular de los sábados, sin dar a conocer más detalles.

Rodolfo González, de 7 días.
El programa 7 Días, presentado y dirigido por Rodolfo González, ocupó el espacio que dejó vacante Estado Nacional en la programación de los sábados de canal 7. Fotografía: Facebook 7 Días. (Facebook/Facebook)

“Con la salida de Lilliana Carranza, a partir del día de ayer (lunes) y donde se informaron las razones, el programa Estado Nacional finaliza la temporada y por ahora volveremos a la programación regular”, afirmó Nájera tras consulta de este medio.

Este sábado, a la 1 de la tarde, Teletica usó el horario que ocupó Estado Nacional desde el 1 de febrero de este año, para transmitir una repetición de su programa nocturno de los lunes, 7 Días.

El espacio, presentado y dirigido por Rodolfo González, se especializa en reportajes a profundidad de temáticas variadas que pueden ir desde la política, hasta la ciencia y la tecnología.

Este sábado, se transmitió un reportaje especial llamado “Guanacaste: 7 lugares que hay que conocer antes de morir”.

“Bienvenidos a este programa especial de 7 Días. Vamos a conocer algunos de los lugares más espectaculares de la provincia de Guanacaste”, dijo Rodolfo González al inicio del programa.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

