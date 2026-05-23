Teletica tuvo un emotivo gesto con el recordado maquillista Ángel Rafael

Teletica sorprendió este viernes a los televidentes de canal 7 con un emotivo gesto dedicado al recordado maquillista Ángel Rafael González.

A un año y medio de su fallecimiento, el querido artista volvió a aparecer en la pantalla de la televisora donde trabajó durante gran parte de su carrera.

Ángel Rafael falleció el 13 de noviembre del 2024. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

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Ángel Rafael volvió a la pantalla de canal 7

Durante la franja de los Viernes de Comedia, Teletica transmitió este 22 de mayo un episodio de La Media Docena en el que participó González.

El capítulo corresponde a una de las ocasiones en que el maquillista fue invitado al programa humorístico protagonizado por Mario Chacón, Erick Hernández, Daniel Moreno y Édgar Murillo (ya no es parte del grupo).

Aunque la producción salió del aire hace varios años, algunos de sus episodios más recordados continúan retransmitiéndose por temporadas.

Ángel Rafael fue entrevistado por Erick Hernández en el episodio de La Media Docena que transmitió Teletica este viernes. Fotografía: Facebook Teletica. (Facebook/Facebook)

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Teletica dedicó un mensaje al querido maquillista

Junto con imágenes de aquella grabación, la televisora compartió un mensaje que conmovió a muchos seguidores del artista.

“Hoy (el viernes) recordamos a nuestro querido Ángel Rafael”, escribió Teletica en redes sociales promocionando la transmisión.

La invitación fue acompañada de dos emotivas fotos del episodio que transmitieron. En ese tiempo, Ángel estaba en la etapa más exitosas de su carrera y gozaba de enorme popularidad entre el público costarricense; y así lo reflejaba.

Ángel Rafael estaba en lo mejor de su carrera y popularidad en ese tiempo. Fotografía: Facebook Teletica. (Facebook/Facebook)

Ángel Rafael falleció a los 52 años

Ángel Rafael González falleció el 13 de noviembre del 2024, a los 52 años, debido a un tumor cerebral.

Su partida causó profundo impacto en el mundo del espectáculo y la televisión nacional, donde era ampliamente querido tanto por figuras públicas como por televidentes.

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