Teletica vigila de cerca una de las principales competencias de Verano Toreado

Teletica está vigilando muy de cerca una de las competencias más llamativas del Verano Toreado, que también forma parte de Toros Teletica, y para eso implementó un novedoso sistema de medición que busca que no quede ninguna duda sobre quién gana.

Se trata del gustado y emocionante segmento de “Las barrileras”, una disciplina en la que cada segundo cuenta y donde, en muchas ocasiones, la diferencia entre el primer y segundo lugar es mínima.

Las competencias de barrileras de Teletica ahora serán vigiladas de cerca. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Medición precisa y datos en tiempo real

Según explicó la televisora del trencito mediante un comunicado de prensa, la producción ha dado un paso adelante con la incorporación de tecnología en tiempo real en esas transmisiones de toros.

“La producción ha evolucionado con la incorporación de tecnología en tiempo real, integrando sistemas de medición y visualización que permiten una transmisión más informativa, dinámica y cercana a lo que ocurre en el redondel”, indicó Teletica.

Esta innovación aporta precisión, contexto y mayor emoción tanto para el público como para las competidoras.

¿Cómo funciona el sistema?

El canal detalló que la tecnología aplicada permite registrar:

El tiempo total de cada vuelta al circuito

de cada vuelta al circuito Los parciales entre cada barril

La velocidad durante todo el recorrido y por segmentos

Toda esta información se muestra en pantalla en tiempo real, lo que facilita que el televidente siga la competencia con mayor claridad.

Teletica inició con la temporada del Verano Toreado 2026 la semana pasada. Este año en el elenco no está Natalia Monge. Fotografía: Archivo. (redes sociales /Instagram)

Una competencia más justa y emocionante

Teletica destacó que este sistema no solo mejora la experiencia del público, sino que también aporta equidad entre las participantes.

“La audiencia puede vivir el recorrido de cada competidora de forma más cercana, identificar dónde se gana o se pierde tiempo, comparar desempeños y aumentar la expectativa hasta el resultado final”, señaló la televisora.

Sensores láser y software de última generación

El sistema funciona gracias a sensores láser colocados estratégicamente:

En el inicio del circuito

En cada barril

En el cierre del recorrido

La información se procesa mediante un software de última generación, ubicado en el mismo redondel e inspirado en competencias profesionales de carreras de barriles, lo que permite llevar los datos a pantalla de forma inmediata.

Nueva aplicación este sábado en Palmares

Esta tecnología se implementará por segunda vez este sábado en el Verano Toreado, transmisión que se iniciará a las 8 p. m. desde el redondel de Palmares.

