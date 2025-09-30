Teletica y Repretel se unieron para poner contra la pared al entrenador Miguel “Piojo” Herrera

Christian Sandoval y Pablo Guzmán entrevistaron juntos a Miguel "Piojo" Herrera, entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica. (redes/Captura de video)

Este martes se vivió un día histórico, pues por primera vez Teletica y Repretel se unieron para poner contra la pared a un entrenador de la Selección, en este caso a Miguel “Piojo” Herrera.

Los programas Teletica Deportes Radio, de Teletica Radio, y 120 Minutos, de radio Monumental, unieron transmisiones para esta mañana para difundir la entrevista del dirigente de la Selección Nacional de Costa Rica.

Christian Sandoval y Pablo Guzmán, directores de ambos espacios deportivos, fueron los encargados de interrogar al mexicano de cara a la última fase eliminatoria para el próximo mundial 2026.

La Sele jugará sus últimos partidos clasificatorios el 10 de octubre y 18 de noviembre contra Honduras.

LEA MÁS: Piojo Herrera tomó esta decisión con Creichel Pérez tras escándalo de supuesta pelea en bar

La transmisión simultánea se llevó a cabo desde el jardín del Proyecto Gol de la Federación Nacional de Fútbol.

Guzmán recalcó que es la primera vez que ambas emisoras se unen para entrevistar a un técnico de la Selección Nacional, aunque ya lo habían hecho cuando conversaron con Horacio Elizondo, exdirector nacional de arbitraje, y cuando tuvieron a Osael Maroto, presidente de la Federación.

Los programas Teletica Deportes Radio y 120 Minutos unieron transmisión para llevar a cabo la entrevista en vivo con Miguel "Piojo" Herrera. (redes/Captura de video)

Sandoval inició cuestionándole que el por qué se perdió contra Haití y Nicaragua, puntos que se pidieron y que ahora son trascendentales para obtener el boleto al Mundial.

LEA MÁS: Comité Ejecutivo decidió el futuro del Piojo Herrera en la Selección de Costa Rica

En otro momento, Pablo Guzmán, también le dijo que no le compraba ciertos discursos y ahí el Piojo, como que se le subió el apellido y le dijo que de por sí, no le estaba vendiendo nada, algo que sin duda elevó la tensión de la entrevista.

Herrera defendió sus puntos hasta el cansancio, dejando claro que confía en el brete que ha hecho, a pesar de que el camino al mundial está complicado.