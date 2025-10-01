Farándula

Terremoto en Filipinas sorprendió a candidatas de concurso de belleza en pasarela: así reaccionaron

Sismo de magnitud 6.9 grados interrumpió el Miss Asia Pacific International 2025

Por Manuel Herrera
Sismo de magnitud 6.9 grados interrumpió en el Miss Asia Pacific International 2025
Candidatas al Miss Asia Pacific International 2025 reaccionaron desconcertadas y muy nerviosas durante la pasarela. (Instagram/Instagram)

El terremoto de 6,9 grados que sacudió este martes Filipinas, sorprendió a las participantes de un concurso de belleza en plena pasarela de traje de noche.

Las concursantes reaccionaron desconcertadas ante el hecho y salieron corriendo corriendo del escenario hasta evacuar el recinto.

Un video que circula en redes capturó el preciso momento en que el sismo sorprendió a las participantes del Miss Asia Pacific International 2025, que se alojó en la ciudad de Cebú, en ese país asiático.

En la competencia participan 42 mujeres de todo el mundo y Costa Rica no contó con representante en ese certamen, por lo que ninguna tica vivió los segundos de terror que provocó el movimiento sísmico entre sus aspirantes.

Tras la interrupción del evento, los organizadores compartieron un comunicado de prensa en el que lamentaron las víctimas mortales y pérdidas económicas que dejó el terremoto en ese país y confirmaron que las candidatas están bien.

Terremoto sorprende a participantes de concurso de belleza

“Tras el terremoto en Cebú, queremos asegurar a todos que todas las candidatas de Miss Asia Pacific International 2025 y el equipo de la organización MAPI se encuentran a salvo y bien. Extendemos nuestro más profundo agradecimiento a Radisson Blu Cebú por su rápida y profesional respuesta al implementar medidas de seguridad durante el sismo. Nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo de Cebú y con todos los afectados por este incidente” dijo la organización en un comunicado que compartieron en redes sociales.

Miss Asia Pacific Internationalconcursos de bellezaterremotosTerremoto en Filipinas
Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

