Terror y miedo en el principal canal de televisión de Colombia

La noche de este sábado, el terror y el miedo invadieron a los trabajadores del principal canal de televisión de Colombia tras una alerta de bomba que obligó a tomar serias medidas.

A través de las redes sociales, Caracol Televisión informó que evacuó sus instalaciones en el centro de Bogotá por un posible atentado contra el canal.

Caracol Televisión es uno de los canales más importantes de Colombia. (Caracol Televisión/Caracol Televisión)

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“Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, indicó el canal en X, antes Twitter.

Cerca de las 8 de la noche

En un comunicado publicado en la página de la televisora, se informó que la advertencia de las autoridades fue recibida cerca de las 8 de la noche del sábado 7 de noviembre.

Según el periódico El Tiempo, se constató la evacuación del personal en la sede central del canal por una alerta de posible bomba.

“Según señalan algunos trabajadores de la sede, a quienes estaban adentro no les dieron mayores explicaciones sobre las razones por las cuales debían salir de manera inmediata de las instalaciones”, indicó ese periódico.

“No nos dieron mayor información, pero nos pidieron salir rápido de las oficinas. Dejé hasta mi cargador conectado”, dijo una fuente a ese diario.

Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes. — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 8, 2026

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Policía no halla evidencia

El Tiempo afirmó que “fuentes de la Policía confirmaron que, por el momento, no hay evidencia de explosivos en las inmediaciones o en el interior de Caracol Televisión, en el norte de Bogotá”.

Caracol es el principal canal de televisión de Colombia. Disputa el liderato de la audiencia televisiva del país con RCN, el otro gigante televisivo del país cafetero.