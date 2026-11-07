Acuchillado en la cabeza y baleado en la manos: cafetal fue escenario de horrible ataque

Un hombre sobrevivió a un aterrador ataque que estuvo a punto de costarle la vida, pues recibió varias cuchilladas en la cabeza y, como si eso no fuera suficiente, también le dispararon en las manos. Sobrevivió de milagro.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que el atroz ataque ocurrió la tarde de este viernes en la comunidad de Río Azul, en La Unión de Cartago.

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En cuanto a la víctima, la Policía Judicial informó que se trata de un hombre apellidado Hidalgo, de 41 años, quien tuvo que ser llevado de emergencia a un centro médico tras lo sucedido.

Hidalgo fue trasladado de emergencia a un centro médico. Foto Archivo. (Keyna Calderón, corresponsal GN)

De acuerdo con la información que maneja el OIJ, los hechos se dieron cuando Hidalgo iba caminando por un cafetal del sector anteriormente mencionado.

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“De acuerdo con la versión preliminar, el ofendido iba caminando por un cafetal cuando, aparentemente, fue interceptado por al menos dos sujetos que, en apariencia, lo golpearon, le provocaron las heridas y lo despojaron de dinero en efectivo, la billetera y el celular”, detalló el OIJ.

Por como se dieron los hechos, se presume que todo se habría tratado de un asalto, sin embargo, por el nivel de violencia con el que fue atacado Hidalgo las autoridades investigan si habrían mediado otras circunstancias.