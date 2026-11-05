Thais Alfaro se puso sincera sobre su trabajo en Teletica

En un momento de reflexión por el que pasó este jueves, Thais Alfaro se puso bastante sincera sobre su trabajo en Teletica.

La periodista y presentadora es figura de canal 7 desde hace casi 15 años, la mayor parte de ese tiempo en Buen día.

Thais Alfaro es presentadora de Buen día. (Instagram)

LEA MÁS: Thais Alfaro hizo confesión que recordaría la historia de amor con su segundo esposo

A Alfaro le tomaron unas fotos mientras estaba desprevenida esperando su turno de salir al aire en la revista matutina del 7 y las imágenes dieron pie a la confesión que hizo.

Lo que más le encanta de su trabajo

“Desprevenida y viendo Buen día desde aquí”, afirmó al publicar las cuatro fotos desde la sala del programa que presenta.

Luego confesó su encanto por el trabajo que tiene desde agosto de 2012.

“Algo que me encanta de este trabajo, es que ningún día es igual a otro. Cada programa tiene su magia, sus historias, sus temas, sus momentos, imprevistos y sorpresas”, mencionó.

En Buen día, Alfaro ha tenido dos roles a lo largo de sus años ahí. Empezó como reportera y actualmente es una de las conductoras estelares.

Thais Alfaro ha pasado por varias etapas en Teletica. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: ¿Un clavo saca otro clavo?, esto respondió la presentadora Thais Alfaro al respecto

Thais Alfaro se ha resistido en canal 7

De hecho, la guapa ha sobrevivido a los fuertes remezones por los que pasó el programa en sus últimos 10 años.

A inicios de 2016, Teletica sacó del aire el programa durante tres semanas y lo reestrenó el 22 de febrero de ese año con Randall Salazar a la cabeza.

En junio de 2024, la televisora despidió a Salazar, a Omar Cascante y reinició una nueva etapa del programa, a la que Thais volvió a resistir.

Thais llegó a Teletica procedente de la recordada emisora juvenil Vox. Además de Buen día, actualmente ella es presentadora de Los Doctores, también del 7.

LEA MÁS: Thais Alfaro reveló lo que hace para cumplir con algo que “nadie puede hacer” por ella