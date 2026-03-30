Thalía le dio una tremenda sorpresa a diseñador de modas tico que jamás olvidará

El artista Kevin Rojas nos contó todos los detalles de uno de sus últimos diseños. Cortesía

El diseñador de modas costarricense Kevin Rojas vivió uno de esos momentos que cualquier artista quisiera tener: ver a una estrella internacional como Thalía usando una de sus creaciones, y lo mejor de todo fue que pasó de la manera más inesperada.

La cantante mexicana apareció luciendo una prenda del tico en una promoción de su más reciente proyecto musical, algo que tomó completamente por sorpresa a Kevin y lo llenó de emoción.

En conversación con La Teja, Rojas contó que mantiene una relación cercana con la artista, pero que esta vez todo se dio por una serie de casualidades que ni él mismo vio venir.

Así se ve la prenda en Thalía.Captura (Thal/Thalía)

Thalía eligió el bustier dorado de Kevin Rojas.Captura (Thal/Thalía)

“La historia es un poco graciosa porque a mediados de febrero ella me pidió un par de outfits, pero los ocupaba tener con ella en Estados Unidos a finales de febrero, ya que tenía unas grabaciones de un video musical”, comentó.

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Según explicó el diseñador, las piezas que le habían solicitado eran bastante elaboradas y, por el poco tiempo disponible, decidieron pausar ese trabajo para retomarlo después.

Sin embargo, el destino tenía otros planes.

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Kevin relató que, en medio de todo ese proceso, se dio cuenta por las fotos que compartió la artista en redes sociales, y es que según nos explicó el equipo de Thalía contactó a Claudia Zuleta, una reconocida asesora de imagen radicada en Miami, para buscar distintas opciones que la cantante pudiera usar.

Fue ahí donde apareció la gran sorpresa.

Kevin Rojas es diseñador tico.Captura (Thal/Thalía)

“Resulta que en el 2023 yo trabajé con Claudia para vestir a la artista Paula Arenas. En ese momento ella usó un bustier (mío) dorado junto con un vestido de otro diseñador. La cosa es que Claudia conservó esa pieza por tres años y, por casualidades de la vida, la stylist de Thalía, Irma Martínez, le pidió ayuda para ver si tenía piezas diferentes para usar con ella. Justo ese bustier fue una de las prendas que seleccionó”, detalló.

Para Kevin, lo más especial del momento fue darse cuenta de cómo su trabajo terminó conectando dos historias distintas de forma totalmente inesperada.

“Todo fue una gran casualidad. Yo no sabía que Thalía iba a usar algo mío y la artista tampoco llegó a saber que esa prenda era mía. Yo estaba muy emocionado porque el bustier lo usó para algo muy especial: la portada del álbum Todo suena mejor en cumbia”, detalló.

Una de las respuestas que más nos llamó la atención del diseñador fue cuando le consultamos si había recibido algún tipo de pago porque el bustier volviera a ser usado, y nos explicó que no recibió ni un solo colón, ya que en este tipo de casos lo que normalmente se da es una colaboración entre artista y diseñador.

“Por ende, la mayoría del tiempo no hay ningún tipo de pago, pero podría decir que es un beneficio mutuo porque he vestido a Thalía en repetidas ocasiones y eso tiene un peso. Por su lado, ella tiene prendas únicas y exclusivas para alfombras, conciertos, eventos de gala, entre otros”, dijo.

Eso sí, Kevin confesó que una prenda como esa sale cariñosa, ya que detrás hay una inversión importante en materiales, mano de obra y hasta envíos, que muchas veces terminan siendo de los gastos más altos.

“Yo lo veo de una forma bastante positiva porque siento que cada artista es una materia universitaria. Lo veo de otra manera: me estoy pagando una universidad extra y agregando experiencia a mi currículum”, detalló.

El talentoso diseñador también fue transparente y nos contó que todavía no conoce a Thalía en persona; sin embargo, está a la espera de resolver unos temas relacionados con su visa, que le saldrían en los próximos meses, para poder desplazarse y trabajar de una manera más cercana con varias artistas que ya lo tienen en la mira.

Esta no es la primera vez que Rojas viste a la cantante mexicana. Una de las más recordadas fue cuando Thalía se enamoró de uno de los diseños que Kevin presentó en el Fashion Week 2023, al punto de pedirle exactamente la misma pieza y en el mismo color.

Se trataba de un llamativo look compuesto por un body fucsia, una enagua larga, un sombrero grande y unas botas altas, todo elaborado en vinil y en un vibrante tono rosado.

Diseño de Kevin Rojas. (Instagram Thalia)

Thalía no es la única que ha vestido diseño nacional

Kevin Rojas también ha trabajado con figuras como Ivy Queen, Ana Bárbara, Sheynnis Palacios, Paulina Rubio, Daiky Gamboa y Luisa Sonza, entre otras personalidades reconocidas del mundo del espectáculo.