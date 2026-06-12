Thomas Müller, leyenda del fútbol alemán, le hizo un desplante a Gustavo López ante la mirada de otro famoso

La leyenda del fútbol alemán, Thomas Müller, le hizo un desplante a Gustavo “Tavo” López cuando éste lo divisó en las afueras del estadio Azteca, donde se inauguró el Mundial 2026 este jueves.

Tavo se acercó al futbolista quien en un primer momento se comportó con mucha cordialidad, pero cuando la figura de Teletica le dijo que lo que buscaba era una entrevista, el jugador “salió huyendo”.

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Gustavo López y Josué Quesada están en México con la cobertura del Mundial 2026. Fotografía: Instagram. (Cortesía )

Lo que le dijo Müller a Tavo

“No, no, entrevista no”, dijo Muller, quien se acercó a Tavo pensando que lo que quería era una fotografía con él.

Thomas se apartó completamente del periodista deportivo y en alemán le dijo algo al entrenador Jürgen Klopp, quien estaba con él justo en ese curioso instante y soltó la risa tras el rechazo a Tavo.

El video de ese momento lo compartió en TikTok el periodista mexicano Alex Orellana y fue replicado por la revista costarricense La Esquina 506.

Esto le pasó a Tavo López con Thomas Müller

El rechazo de un campeón

Thomas Müller es un destacado jugador alemán que desarrolló prácticamente toda su carrera deportiva con el Bayern de Múnich.

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En el 2014, el jugador se convirtió en campeón del mundo con la Selección de Alemania y en el Mundial del 2010 ganó la Bota de Oro como máximo goleador de ese certamen.