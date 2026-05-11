Tía Florita recordó a su hijo Carlos Echandi a un año de su muerte con emotivo mensaje

La querida chef Flora Sobrado Rothe, mejor conocida como Tía Florita, conmovió este lunes a sus seguidores al recordar a su hijo Carlos Echandi en el primer aniversario de su fallecimiento.

Echandi murió el 11 de mayo del 2025, a los 69 años, debido a una insuficiencia renal, luego de permanecer varios días hospitalizado luchando por su salud.

Carlos Echandi junto a su esposa Viviana Muñoz. Fotografía: Archivo LT. (Facebook/Facebook)

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Un homenaje lleno de amor

Al cumplirse un año de su partida, la reconocida empresaria y figura de la cocina nacional compartió un sentido mensaje dedicado a su hijo.

“A un año de tu partida, te extrañamos inmensamente y celebramos la dicha de haberte amado tanto. Nuestro mayor homenaje será siempre vivir con alegría y Dios en nuestros corazones como vos lo hiciste”, expresó la chef de 99 años.

Las palabras estuvieron acompañadas por una fotografía de Carlos, quien también era conocido públicamente por ser esposo de la chef Viviana Muñoz.

Tía Florita dedicó este mensaje a su hijo Carlos Echandi en memoria de su primer año de fallecido. Fotografía: Facebook Tía Florita. (Redes/Redes)

Seguidores le enviaron mensajes de apoyo

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y muestras de cariño para Tía Florita, en una fecha especialmente emotiva para su familia.

Muchos seguidores aprovecharon para enviarle mensajes de fortaleza y acompañamiento en medio del recuerdo de su hijo.

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La emotiva carta de su hija Daniela

Pero el homenaje no quedó ahí. Daniela Echandi, hija mayor de Carlos, también compartió un conmovedor mensaje dedicado a su papá.

“Papi, hoy (11 de mayo) se cumple un año desde que te fuiste, y todavía hay días en los que me cuesta creer que ya no estás aquí. Tu ausencia me duele, te extraño en los pequeños momentos, en las conversaciones, en los abrazos y en esas cosas que solo vos sabías hacer.

“Pero hoy, más que tristeza, quiero darte las gracias. Gracias por ser un padre increíble, por cuidarme, por enseñarme con tu ejemplo, por darme tanto amor y por hacerme sentir siempre protegida. Muchas de las cosas bonitas que hay en mí llevan tu esencia”, expresó Daniela.

Daniela Echandi, la hija mayor de Carlos Echandi, publicó esta carta en el primer aniversario de la muerte de su papá. Fotografía: Instagram Daniela Echandi. (Redes/Redes)

“Te llevaré conmigo toda la vida”

La joven reconoció que, aunque su padre ya no está físicamente, sigue presente en cada aspecto de su vida.

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“Hoy te recuerdo con amor, con orgullo y con un agradecimiento infinito por haber tenido el privilegio de ser tu hija. Te amo, te extraño y te llevaré conmigo toda la vida”, afirmó.